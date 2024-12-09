Шотландський топчиновник переслідував біженок з України сексуальними повідомленнями: деталі (фото)

Принаймні дві українки заявили про переслідування з боку Кеммі Дея з міської ради Единбурга. Наразі він відсторонений від посади.

Високопоставлений політик-лейборист із Шотландії закидав українських беженок у соціальних мережах повідомленнями із запитаннями про їхні сексуальні вподобання, намагався призначити їм побачення і робив компліменти з приводу їхньої зовнішності. Йдеться про 50-річного Кеммі Дея, лідера міської ради Единбурга. Про це пише Daily Record

Дві біженки з України, які говорили з журналістами, сказали, що не могли ігнорувати непрохані звернення з боку Кеммі Дея через його становище лідера міської ради Единбурга. Напередодні ввечері Дей був відсторонений шотландськими лейбористами і тепер перебуває в центрі поліцейського розслідування у зв'язку із заявами про неналежну поведінку. Його сторінки в соцмережах видалено.

Одна громадянка України, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, розповіла, як її засипали повідомленнями від 50-річного Дея, коли він прибув до Единбурга. У повідомленнях, які вона показала, Дей ставить запитання сексуального характеру, надсилає емодзі з сердечками і поцілунками, а також неодноразово запитує її, чи хоче вона "зустрітися за келихом вина".

Більшість із повідомлень залишилися без відповіді з боку біженців. Дей також зв'язався з ними через додаток для знайомств, де повідомлення були більш відвертими з точки зору сексу.

Українки зазначили, що коли прибули до Шотландії, то намагалися знайти друзів у новій країні. Тож були відкриті для спілкування.

"Після травми війни я почувалася самотньою і чужою в новій країні. Коли Кеммі Дей вперше написав мені в кількох соціальних мережах, я була здивована, що людина такого високого становища цікавиться мною, а потім він кілька разів відвідував проукраїнські заходи. Він знайшов мене і підписався на мене в соціальних мережах, почав активно лайкати мої історії, надсилати емодзі з поцілунками, особливо коли я викладала фотографії зі спортзалу і басейну. Одного разу він знайшов мене на сайті знайомств і написав мені повідомлення, що було для мене дуже дивно, тому що він уже був підписаний на мої соціальні мережі і знав, що я знаю, хто він", — зізналася одна з беженок.

Кеммі Дей на проукраїнському мітингу Фото: Edinburgh Live

Біженки заявили, що вважають, що їм слід бути "ввічливими", але намагаються триматися подалі від сексуальних тем.

Вони сказали: "Щоразу, коли він писав мені в застосунку для знайомств, я відчувала тиск, боялася сказати "ні" або зробити щось не так. Я намагалася ігнорувати всі його натяки на секс або зустрічі, тому що боялася його впливу, і просто намагалася бути ввічливою, щоб уникнути будь-якого конфлікту".

Українки також зазначили, що не були єдиними, кому писав Кеммі Дей. І він обирав саме українок.

Ще одна українка, яка вже виїхала з Шотландії, підтвердила, що Кеммі Дей писав і їй. Причому робив це і через соцмережі, і через сайти знайомств.

"Він почав стежити за мною, потім надсилав купу емодзі та реакцій на пости і просив про зустріч. Це було занадто, і я не знала, як сказати, що не хочу, щоб він робив це. Незабаром після цього я поїхала з Великої Британії в іншу країну і змогла забути про це. Я не знала, що він також зв'язувався з іншими людьми. Це трохи дивно для керівника ради робити це", — зазначила українка.

Детективи розслідують неналежну поведінку лідера міської ради за останні 18 місяців. Вони опитали низку колег-радників і старших посадових осіб, включно з тими, хто висловлював побоювання.

У грудні минулого року радник повідомив про поведінку Дея щодо українки, але посадовці ради сказали їм звернутися в поліцію. Пізніше поліція заявила, що в початкових повідомленнях не було жодного криміналу.

Радник сказав: "Я був стурбований, дізнавшись про одну громадянку України, якій надсилали образливі повідомлення. Там був елемент динаміки влади. Людина не могла порушити це питання через свій статус і страх відплати. Ви говорите про найвразливіших людей, біженців. Мені сказали звернутися в поліцію, і я так і вчинив, але вони нічого не змогли зробити, оскільки не визнали це злочином".

Відомо, що поліція також вивчає скаргу, подану минулого року до служби з виявлення порушень ради. Радників і керівника органу влади вже було опитано поліцією, а наступного тижня мають відбутися додаткові опитування.

Дей не відповів, коли з ним зв'язалися для коментарів, але раніше він сказав, що з ним не зв'язувалася поліція, і він гадки не має, у чому полягає їхнє розслідування. Наразі він перебуває під адміністративним відстороненням від Лейбористської партії, поки розслідуються звинувачення в неправомірній поведінці.

Представник Лейбористської партії заявив: "Лейбористська партія серйозно ставиться до всіх скарг. Вони повністю розслідуються відповідно до наших правил і процедур, і вживаються всі відповідні заходи". Нагадаємо, представником саме цієї партії є нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Представник міської ради Единбурга заявила: "Усі питання, порушені перед генеральним директором і посадовою особою з моніторингу, були розглянуті в межах наших встановлених процедур за участю нашої незалежної служби з інформування про порушення Safecall і, за необхідності, поліції Шотландії".

Нагадаємо, у листопаді виник скандал через турецький серіал. У популярному турецькому серіалі Deha ("Геній", — ред.), українських беженок зобразили як жінок, які надають інтимні послуги за гроші.