Мер Единбурга, якого звинувачують у домаганні до біженок з України, подав у відставку

У своїй заяві про відставку 50-річний чоловік сказав, що вирішив піти з посади, оскільки "останні коментарі щодо його особистого життя відволікають від важливої ​​роботи".

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Мер столиці Шотландії від Лейбористської партії Кеммі Дей подав у відставку через звинувачення в тому, що він надсилав повідомлення сексуального характеру біженкам з України. Про це пише видання Тelegraph.

Кеммі Дей залишив посаду голови міської ради Единбурга одразу після того, як з’явилася інформація, що він домагався біженок з України, які знайшли притулок у шотландській столиці після повномасштабного російського вторгнення.

Стверджується, що мер намагався зустрітися з ними на побачення, робив їм компліменти щодо їхнього зовнішнього вигляду та надсилав емодзі з сердечками кохання та поцілунками.

Біженки кажуть, що вони відчували тиск, бо не могли ігнорувати чоловіка через його статус у місті.

У своїй заяві про відставку 50-річний чоловік сказав, що вирішив піти з посади, оскільки "останні коментарі щодо його особистого життя відволікають від важливої ​​роботи".

Кеммі Дей сказав, що з ним ще не зв'язувалася поліція, але пообіцяв "повністю співпрацювати".

Опозиційні партії привітали його відставку через "надзвичайно серйозні" звинувачення. Радники зберуться 19 грудня, щоб обрати нового лідера, а інсайдери передбачають, що група SNP спробує взяти на себе управління столицею Шотландії.

Скандал з українками: що відомо

Кеммі Дей був однією з найвпливовіших фігур лейбористів у Шотландії та активним прихильником українських біженців, які оселилися в Единбурзі після російського вторгнення в Україну. Втім, жінки з України згодом почали скаржитися на надмірну увагу з боку міського голови.

Він знаходив українок на сайті знайомств і ставив їм відверто сексуальні запитання, надсилав емодзі із сердечками та запитував біженок, чи хочуть вони "зустрітися за келихом вина".

Жінки розповідали, що він писав їм зі сторінки на сайті знайомств і наполягав на зустрічі.

Біженки заявили, що вважають, що їм слід бути "ввічливими", але намагаються триматися подалі від сексуальних тем.

"Щоразу, коли він писав мені в застосунку для знайомств, я відчувала тиск, боялася сказати "ні" або зробити щось не так. Я намагалася ігнорувати всі його натяки на секс або зустрічі, тому що боялася його впливу, тож просто намагалася бути ввічливою, щоб уникнути будь-якого конфлікту", — розповіла одна з українок.

Українки також зазначили, що Кеммі Дей писав багатьом із них.

"Він почав стежити за мною, потім надсилав купу емодзі та реакцій на пости і просив про зустріч. Це було занадто, і я не знала, як сказати, що не хочу, щоб він робив це. Незабаром після цього я поїхала з Великої Британії в іншу країну і змогла забути про це. Я не знала, що він також зв'язувався з іншими людьми. Це трохи дивно для керівника ради — робити так", — зазначила інша українка.

Зараз правоохоронці перевіряють поведінку мера Дея за останні 18 місяців, вони опитали кількох радників і високопосадовців, зокрема виконавчого директора ради та деяких із тих, хто висловлював занепокоєння.

"Сьогодні я отримав заяву Кеммі Дея про відставку з посади голови ради. Тепер я виступлю зі звітом на наступному засіданні ради 19 грудня з пошуком кандидатур на його заміну", — сказав Пол Лоуренс, виконавчий директор місцевої влади.

Нагадаємо, що 9 грудня стало відомо, що мер Единбурга домагався до біженок з України.