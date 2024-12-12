Мер міста в образі Санти десантувався з даху на оленях, щоб привітати городян з Різдвом (відео)

Під час спуску чоловік розмахував мішком з подарунками і вигукував вітальні гасла, а після посадки мер-Санта-Клаус влаштував фотосесію з усіма охочими.

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У Перу міський голова Сьюдад-Нуева Вальтер Кардоса Чура оригінально привітав жителів міста з різдвяними святами. Він злетів на центральну площу на санях з оленями. Про це повідомили PhoenixTV_News.

Розпочалися урочистості з яскравого параду, організованого муніципалітетом. Працівники комун, члени районних рад та місцевих асоціацій пройшли парадом головними вулицями в костюмах таких персонажів, як Санта-Клаус, олені та сніговики.

У розпал свята з даху будівлі на площу на санях з оленями зненацька десантувався міський голова в образі Санта-Клауса. Під час спуску він розмахував мішком з подарунками і вигукував вітальні гасла. Його "олені" в цей час дриґали ногами і підбадьорювали публіку.

Публіка зустріла мера оплесками та оваціями. Мер-Санта-Клаус влаштував фотосесію з усіма охочими.

Мер міста, який висадився на оленях, влаштував фотосесію Фото: Composición

Далі в місті пройшов святковий парад. Учасники пройшли центральною вулицею в костюмах різдвяних персонажів, таких як Санта-Клаус, оленів, сніговиків. Також був святковий потяг.

Мер міста висадився на оленях Фото: Composición

Кульмінацією параду стало різдвяне шоу для понад 2000 глядачів, включаючи дорослих, людей похилого віку та дітей.

Нагадаємо, що раніше в скандал потрапив мер Единбурга в Шотландії. Кеммі Дей подав у відставку через звинувачення в тому, що він надсилав повідомлення сексуального характеру біженкам з України.

Також повідомлялося, що блогер "Vagamundo" опублікував серію відеороликів під загальною назвою "Щасливого Різдва тому, хто це знайде". У цих роликах він показує, як ховає пачки грошей у різних куточках міста, щоб надати підтримку місцевим жителям.