"Сучасний Санта" ховає пачки грошей по всьому місту для людей, які потребують їх (відео)

Блогер "Vagamundo" опублікував серію відеороликів під загальною назвою "Щасливого Різдва тому, хто це знайде". У цих роликах він показує, як ховає пачки грошей у різних куточках міста, щоб надати підтримку місцевим жителям.

Related video

Напередодні святкового сезону загадковий доброзичливець, відомий як мандрівник "Vagamundo", влаштував незвичайну акцію допомоги нужденним у столиці Гондурасу — Тегусігальпі. "Сучасний Санта" ділиться своїми роликами в TikTok.

Чоловік залишив пачки грошей у різних місцях міста, щоб підтримати місцевих жителів.

Серію відеороликів із роздачею грошей він опублікував на своїй сторінці в TikTok, де в нього вже понад 70 000 підписників. Відеоматеріали під загальною назвою "Щасливого Різдва тому, хто це знайде" набрали понад 500 000 переглядів і викликали бурхливе обговорення в коментарях.

В одному з роликів Vagamundo показав, як кладе пачку грошей, загорнуту в пакет, на клумбі в Центральному парку столиці, прикриваючи її каменем. В інших відео видно, як він ховає гроші в тріщинах стін і під камінням на тротуарах.

Ініціатива викликала пожвавлення серед містян. Один із місцевих жителів зауважив: "Сьогодні в парку я бачив багато людей, які щось шукали". Інші користувачі TikTok також ділилися своїми історіями. Маріо написав:

"Я взяв таксі прямо до парку, але хтось встиг раніше за мене", "Я увімкнув камеру, і в цей момент хтось уже знайшов гроші", "Будь ласка, дайте мені знати наступного разу, щоб я могла бути напоготові", "Я знайшов гроші о 1:47 ночі, бувши без грошей і голодним", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 700 мільйонів фунтів стерлінгів на дві піци і ні про що не шкодує. Програміст Ласло Ханеч увійшов в історію. Завдяки йому 22 травня стало щорічно відзначатися в криптоспільноті як "День біткоїн-піци" — дата першої у світі комерційної угоди з використанням біткоїна.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.