Чоловік витратив 700 мільйонів фунтів стерлінгів на дві піци і ні про що не шкодує (фото)

Програміст Ласло Ханеч увійшов в історію. Завдяки йому 22 травня стало щорічно відзначатися в криптоспільноті як "День біткоїн-піци" — дата першої у світі комерційної угоди з використанням біткоїна.

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14 років тому, 22 травня 2010 року, програміст Ласло Ханеч із Флориди (США) увійшов в історію, здійснивши першу у світі покупку з використанням біткоїна. Тоді він запропонував 10 000 біткоїнів за дві піци, замовлені в Papa John's. Ніхто не міг передбачити, що ця сума з часом зросте до еквівалента 700 мільйонів фунтів стерлінгів. Про цю історію згадує Lad Bible.

На той момент біткоїн був відносно невідомою технологією, що існувала всього понад рік. Його засновник, Сатоші Накамото, у січні 2009 року добув перший блок блокчейна, отримавши 50 біткоїнів як винагороду. З того моменту минуло багато часу і криптовалюта стала частиною життя багатьох людей. Одним із перших, хто вирішив довіритися новій валюті був і Ласло, який розмістив оголошення на форумі Bitcoin Talk.

"Я заплачу 10 000 біткоїнів за пару піц... наприклад, дві великі, щоб залишилося трохи на завтра. Мені подобається їсти її наступного дня. Ви можете приготувати їх самі або замовити доставку, але я хочу, щоб мені привезли їжу, яку не потрібно готувати самому", — писав він.

Програміст Ласло Ханеч увійшов в історію Фото: Instagram

Його пропозицію прийняв ентузіаст криптовалюти з Великої Британії, який замовив піцу для програміста. На той час 10 000 біткоїнів оцінювалися в 33,92 фунта стерлінгів, хоча самі піци коштували всього 21 фунт стерлінгів.

Відтоді вартість біткоїна зросла до астрономічних висот. У 2012 році один біткоїн коштував 9,93 фунта, у 2016 році — 544,41 фунта, а у квітні 2024 року його вартість досягла 57 900 фунтів.

Попри фантастичне зростання вартості криптовалюти, Ханеч не шкодує про свою історичну покупку, підкреслюючи, що став частиною світового фінансового перелому.

Видання зазначає, що сьогодні 22 травня щорічно відзначається в криптоспільноті як "День біткоїн-піци" — дата, коли біткоїн уперше було використано для реальної комерційної угоди.

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