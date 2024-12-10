Мужчина потратил 700 миллионов фунтов стерлингов на две пиццы и ни о чем не жалеет (фото)

Программист Ласло Ханеч вошел в историю. Благодаря ему 22 мая стало ежегодно отмечаться в криптосообществе как "День биткоин-пиццы" — дата первой в мире коммерческой сделки с использованием биткоина.

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14 лет назад, 22 мая 2010 года, программист Ласло Ханеч из Флориды (США) вошел в историю, совершив первую в мире покупку с использованием биткоина. Тогда он предложил 10 000 биткоинов за две пиццы, заказанные в Papa John's. Никто не мог предсказать, что эта сумма со временем вырастет до эквивалента 700 миллионов фунтов стерлингов. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

На тот момент биткоин был относительно неизвестной технологией, существующей всего чуть больше года. Его основатель, Сатоши Накамото, в январе 2009 года добыл первый блок блокчейна, получив 50 биткоинов в качестве вознаграждения. С того момента прошло много времени и криптовалюта стала частью жизни многих людей. Одним из первых, кто решил довериться новой валюте был и Ласло, который разместил объявление на форуме Bitcoin Talk.

"Я заплачу 10 000 биткоинов за пару пицц… например, две большие, чтобы осталось немного на завтра. Мне нравится есть ее на следующий день. Вы можете приготовить их сами или заказать доставку, но я хочу, чтобы мне привезли еду, которую не нужно готовить самому", — писал он.

Программист Ласло Ханеч вошел в историю Фото: Instagram

Его предложение принял энтузиаст криптовалюты из Великобритании, заказавший пиццу для программиста. В то время 10 000 биткоинов оценивались в 33,92 фунта стерлингов, хотя сами пиццы стоили всего 21 фунт стерлингов.

С тех пор стоимость биткоина выросла до астрономических высот. В 2012 году один биткоин стоил 9,93 фунта, в 2016 году — 544,41 фунта, а в апреле 2024 года его стоимость достигла 57 900 фунтов.

Несмотря на фантастический рост стоимости криптовалюты, Ханеч не жалеет о своей исторической покупке, подчеркивая, что стал частью мирового финансового перелома.

Издание отмечает, что сегодня 22 мая ежегодно отмечается в криптосообществе как "День биткоин-пиццы" — дата, когда биткоин впервые был использован для реальной коммерческой сделки.

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