"Современный Санта" прячет пачки денег по всему городу для нуждающихся людей (видео)

Блогер "Vagamundo" опубликовал серию видеороликов под общим названием "Счастливого Рождества тому, кто это найдет". В этих роликах он показывает, как прячет пачки денег в разных уголках города, чтобы оказать поддержку местным жителям.

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В преддверии праздничного сезона загадочный доброжелатель, известный как путешественник "Vagamundo", устроил необычную акцию помощи нуждающимся в столице Гондураса — Тегусигальпе. "Современный Санта" делится своими роликами в TikTok.

Мужчина оставил пачки денег в различных местах города, чтобы поддержать местных жителей.

Серию видеороликов с раздачей денег он опубликовал на своей странице в TikTok, где у него уже более 70 000 подписчиков. Видеоматериалы под общим названием "Счастливого Рождества тому, кто это найдет" набрали свыше 500 000 просмотров и вызвали бурное обсуждение в комментариях.

В одном из роликов Vagamundo показал, как кладет пачку денег, завернутую в пакет, на клумбе в Центральном парке столицы, прикрывая ее камнем. В других видео видно, как он прячет деньги в трещинах стен и под камнями на тротуарах.

Инициатива вызвала оживление среди горожан. Один из местных жителей заметил: "Сегодня в парке я видел много людей, которые что-то искали". Другие пользователи TikTok также делились своими историями. Марио написал:

"Я взял такси прямо до парка, но кто-то успел раньше меня", "Я включил камеру, и в этот момент кто-то уже нашел деньги", "Пожалуйста, дайте мне знать в следующий раз, чтобы я могла быть начеку", "Я нашел деньги в 1:47 ночи, будучи без денег и голодным", — писали они.

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