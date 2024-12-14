Украшения к Рождеству в одном из городов высмеяли за сходство с нижним бельем (фото)

Городской совет воспринял происходящее с юмором и обрадовался, что иллюминация вызвала у людей радость.

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В британском городе Флит, графство Хэмпшир (Англия), праздничная иллюминация на главной улице вызвала бурное обсуждение среди местных жителей. Многие обратили внимание на необычное сходство световых украшений с развешенным на веревке нижним бельем. Об этом пишет What’s The Jam.

Многие пользователи соцсетей принялись активно шутить об неудачном рождественском украшении.

Житель города Стивен Келлетт пошутил: "Если они не должны напоминать трусы, то как еще их можно воспринять? Я просто не могу видеть в них что-то другое". Другой местный житель, Мэтт, добавил: "Это как оптическая иллюзия — однажды увидев, уже невозможно развидеть".

Мишель Энн Чамберс согласилась, отметив: "Да, они действительно похожи на белье. Но, честно говоря, меня это не беспокоит".

Городской совет Флита воспринял происходящее с юмором Фото: Jam Press

Городской совет Флита воспринял происходящее с юмором.

"Это не совсем тот эффект, которого мы добивались. Но, независимо от того, видите вы в них штаны, фонари или современный дизайн, мы рады, что наша иллюминация вызывает радость, обсуждения и даже неожиданный юмор", — отметил представитель администрации.

В совете также подчеркнули, что цель украшений — создать праздничную атмосферу и сделать главную улицу более уютной.

"Приятно знать, что наши огни дарят людям улыбки и поднимают настроение как днем, так и ночью. Спасибо за ваши наблюдения — они добавляют светлые моменты в жизнь нашего города", — добавил представитель.

Ранее Фокус сообщал, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

Также стало известно, что главную елку страны после зажжения назвали жуткой кукурузой и соленым огурцом. В начале декабря в столице Великобритании зажгли елку, привезенную из Осло. Это ежегодный подарок британскому народу от норвежцев еще с 1947 года.