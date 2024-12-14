Прикраси до Різдва в одному з міст висміяли за схожість зі спідньою білизною (фото)

Міська рада сприйняла те, що відбувається, з гумором і зраділа, що ілюмінація викликала у людей радість.

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У британському місті Фліт, графство Гемпшир (Англія), святкова ілюмінація на головній вулиці викликала бурхливе обговорення серед місцевих жителів. Багато хто звернув увагу на незвичайну схожість світлових прикрас із розвішаною на мотузці спідньою білизною. Про це пише What's The Jam.

Багато користувачів соцмереж почали активно жартувати про невдалу різдвяну прикрасу.

Мешканець міста Стівен Келлетт пожартував: "Якщо вони не повинні нагадувати труси, то як ще їх можна сприйняти? Я просто не можу бачити в них щось інше". Інший місцевий житель, Метт, додав: "Це як оптична ілюзія — одного разу побачивши, вже неможливо розбачити".

Мішель Енн Чамберс погодилася, зазначивши: "Так, вони дійсно схожі на білизну. Але, чесно кажучи, мене це не турбує".

Міська рада Фліта сприйняла те, що відбувається, з гумором Фото: Jam Press

Міська рада Фліта сприйняла те, що відбувається, з гумором.

"Це не зовсім той ефект, якого ми домагалися. Але, незалежно від того, бачите ви в них штани, ліхтарі чи сучасний дизайн, ми раді, що наша ілюмінація викликає радість, обговорення і навіть несподіваний гумор", — зазначив представник адміністрації.

У раді також наголосили, що мета прикрас — створити святкову атмосферу і зробити головну вулицю затишнішою.

"Приємно знати, що наші вогні дарують людям посмішки та піднімають настрій як удень, так і вночі. Дякуємо за ваші спостереження — вони додають світлі моменти в життя нашого міста", — додав представник.

Раніше Фокус повідомляв, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто гарна" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

Також стало відомо, що головну ялинку країни після засвічення назвали моторошною кукурудзою і солоним огірком. На початку грудня в столиці Великої Британії запалили ялинку, привезену з Осло. Це щорічний подарунок британському народу від норвежців ще з 1947 року.