Жінка зекономила 20 тисяч доларів, знаходячи подарунки в сміттєвих баках (фото)

Знахідками вона прикрашає будинок або ж дарує їх близьким людям. Одного разу жінка знайшла стільки багато речей, що їй вдалось навіть організувати гаражний розпродаж.

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22 річна Мелані Діас з Тампи (Флорида, США) два роки знаходить різдвяні подарунки та декор в сміттєвих баках. Таким чином вона зекономила вже близько 20 тисяч доларів, повідомляє The Daily Star.

Своєму хобі дівчина присвячує два місяці — грудень та січень кожного року. Найбільші знахідки трапляються уже після свят, першого місяця року.

"Це мій улюблений час, коли я риюся в сміттєвих баках на Різдво, тому що вони починають викидати багато різдвяних речей", — розповіла Мелані Діас.

Знахідки вона використовує для прикраси будинку на різдвяні свята. Зокрема, одного разу вона знайшла 10 різдвяних вінків вартістю близько 400 доларів та декілька різдвяних ялинок вартістю 500 доларів.

Однак дівчина не обмежується лише великими речами. Додому вона забирає також панчохи, прикраси, святковий одяг та кухонне приладдя.

"Раніше я знаходила різдвяні ялинки, різдвяні прикраси та взагалі різдвяний декор — різноманітні речі. Я знаходжу різдвяні футболки та різдвяні прикраси для столу чи різдвяні речі для кухні тощо, — додала жінка.

Мелані зазначила, що часто відкладає знахідки до наступного року. Однак вона радіє не тільки самим речам, а й можливістю ними поділитись.

"І я також дарую деякі речі своїм друзям і своїй сім'ї. Я не продаю нічого з того, що я знаходжу. Безперечно, різдвяні ялинки та прикраси — мої улюблені", — зазначила жінка.

Одного разу Мелані знайшла стільки святкових речей, що їй довелося покликати на допомогу сім'ю. Всі речі вони забрали додому та влаштували гаражний розпродаж.

Нагадаємо, мер міста в Перу в образі Санти десантувався з даху на оленях. Таким чином він оригінально привітав городян з Різдвом.

Нещодавно у британському місті Фліт святкова ілюмінація на головній вулиці викликала бурхливе обговорення серед місцевих жителів. Вони звернули увагу на схожість світлових прикрас із розвішаною на мотузці спідньою білизною.