"Власність божества": чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, храм його не віддає

Як стверджує представник храму, правила не дозволяють їм повертати подібні пожертви, тому вони ввічливо відмовили чоловікові.

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Храм в індійському штаті Тамілнад відмовив парафіянину в поверненні його iPhone, який він випадково впустив у "хунді" (скриньку для пожертвувань). Про це пише India Today.

Чоловік на ім'я Дінеш випадково впустив свій iPhone у "хунді", коли робив пожертву в храмі Арулміґу Кандасвамі в Тхірупорурі поблизу Ченнаї.

Потім він підійшов до служителів храму і попросив повернути йому телефон. Однак отримав ввічливу відмову.

Адміністрація храму дозволила Дінешу отримати дані з його пристрою Apple, але відмовилася повернути сам телефон. Однак Дінеш стояв на своєму, наполягаючи на поверненні телефону.

Коли справа дійшла до міністра штату, представник храму заявив, що будь-яка річ, покладена в скриньку для пожертв, незалежно від того, чи була вона навмисною, чи випадковою, стає частиною рахунку божества.

"Згідно з практикою і традиціями храмів, пожертви, зроблені в скриньку для пожертв, вважаються власністю божества. Правила не дозволяють нам повертати такі пожертви", — пояснив служитель.

Наразі розглядається можливість виплати компенсації вірянину.

Журналісти пояснили, що це не перший подібний випадок в Індії. Зокрема, жінка випадково впустила свій золотий ланцюжок вагою 1,75 кг у скриньку для пожертв у храмі Шрі Дхандаютапані Свамі в Палані. Ланцюжок зіслизнув у скриньку для пожертв, коли вона знімала з шиї гірлянду туласі, щоб зробити пожертву.

У цьому випадку, враховуючи її фінансові труднощі і підтвердивши інцидент за допомогою записів з камер відеоспостереження, голова опікунської ради храму придбав новий золотий ланцюжок еквівалентної вартості за власний кошт і повернув його жінці.

Нагадаємо, чоловік вилив віскі у святу воду в церкві та закидав парафіян мандаринами.

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