Різдвяне диво: чоловік знайшов біологічних братів і сестру через 75 років (відео)

Діксон Гендшоу, який прожив усе життя в упевненості, що він єдина дитина, зробив неймовірне відкриття. Завдяки інтернету чоловік дізнався, що в нього є біологічні брати та сестра.

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75-річний Діксон Гендшоу з Буффало, штат Нью-Йорк (США), усе життя вважав себе єдиною дитиною. Але цього літа його життя змінилося, адже чоловік дізнався, що в нього є зведена сестра та чотири зведених брати. Це відкриття він називає справжнім різдвяним дивом. Про це пише People.

Гендшоу, який був усиновлений у дитинстві, отримав свідоцтво про попереднє усиновлення в серпні. У документі вперше фігурувало ім'я його біологічного батька, Роберта "Бада" Роміга. Бажаючи дізнатися більше, Діксон скористався інтернетом і знайшов некролог батька. Саме там він виявив інформацію про свою численну нову сім'ю і помітив разючу зовнішню схожість із ними.

"Я завжди мріяв про братів і сестер", — поділився Гендшоу з місцевими ЗМІ.

Незважаючи на довгі сумніви, Діксон зважився зв'язатися з одним із прийомних синів свого біологічного батька, Гері Ромігом.

"Я вибрав його, бо думав, що він, як і я, зрозуміє, що означає бути прийомною дитиною", — пояснив він.

Діксон Гендшоу зустрічається зі своєю біологічною сестрою Фото: ABC News

Гері несподівано відповів на дзвінок, хоча зазвичай уникає розмов із незнайомими номерами.

"Коли він сказав, що він мій брат, я не міг повірити", — розповів Роміг.

Пізніше він поділився фотографією Діксона з рештою братів і сестер, і всі погодилися, що схожість з їхнім батьком дивовижна.

Діксон зважився зв'язатися з одним із прийомних синів свого біологічного батька, Гері Ромігом Фото: ABC News

Зустріч із новою сім'єю відбулася 20 грудня, коли Гендшоу прилетів до рідного міста біологічний братів і сестер. Наступного дня він зустрівся з 55 членами своєї нової великої родини.

"Це неймовірно, як тепло мене прийняли", — розповів він.

Попри те, що Різдво Гендшоу проведе окремо від своїх нових родичів, плани на майбутнє вже будуються. Сім'я збирається провести літо, а також регулярно спілкується у спеціально створеній текстовій групі.

"Я любив своїх прийомних батьків, вони були чудовими, але я завжди мріяв про велику родину. І тепер у мене є цілих шість братів і сестер. Я не можу бути щасливішим", — додав американець.

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