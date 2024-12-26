Важко прогодувати сім'ю: у чоловіка 12 дружин, 102 дитини і 578 онуків (фото)

Хоча сім'я Муси Хасахії Касера вражає своїми масштабами, його життєві умови залишають бажати кращого. Він мешкає в старому будинку, а його дружини й діти розміщуються в кількох скромних глинобитних хатинах.

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70-річний житель села Мукіза (Уганда) Муса Хасахія Касера став світовою сенсацією завдяки своїй величезній родині. У чоловіка 12 дружин, 102 дитини й 578 онуків, що зробило його історію не тільки темою для обговорень, а й об'єктом захоплення і стурбованості. Про це пише Hindustan Times.

Історія Хасахії, прозваного "людиною, яка народила на світ найбільше дітей у світі", стала вірусною в соціальних мережах. Коментарі до його ситуації варіювалися від гумористичних до серйозних: хтось пропонував назвати його сім'ю окремим районом, а хтось говорив, що він живе повним життям. Однак саме життя чоловіка сповнене викликів.

Сімейна історія Хасахії почалася 1972 року, коли він, у віці 17 років, одружився вперше. Згодом статус успішного торговця худобою та м'ясника зробив його популярним серед місцевих мешканців, які пропонували своїх доньок у дружини. Так його родина почала стрімко зростати. Сьогодні діти чоловіка перебувають у віці від 10 до 50 років, а наймолодшій дитині лише 3 роки.

Хасахія зізнається, що запам'ятати імена всіх дітей стало для нього непростим завданням.

"Я пам'ятаю тільки ім'я першої та останньої дитини, інші записані в старих зошитах", — розповідає він.

Незважаючи на значні розміри сім'ї, життя Хасахії далеке від ідеального Фото: OdishaTV

Для підтримання порядку і вирішення конфліктів він організовує щомісячні збори. Попри значні розміри сім'ї, життя Хасахії далеке від ідеального. Він живе в напівзруйнованому будинку, а кілька глинобитних хатин служать житлом для його дружин і дітей. Два акри землі, які колись годували його сім'ю, більше не можуть забезпечити всіх необхідним.

"Ми ледь виживаємо. Їжі не вистачає, іноді діти харчуються один раз на день", — каже третя дружина Забіна.

Старші діти й онуки допомагають добувати воду та дрова, а також виконують хатню роботу для сусідів.

Для підтримання порядку і вирішення конфліктів він організовує щомісячні збори Фото: OdishaTV

Сімейні стосунки в такому великому колективі потребують особливої уваги. Хасахії допомагає його син Шабан Магіно, учитель початкової школи, який стежить за тим, щоб діти отримували хоча б базову освіту. Місцева влада визнає його заслуги в підтримці миру в сім'ї, попри складні умови.

"Попри труднощі, він виховує своїх дітей гідно", — зазначає місцевий адміністратор.

Сьогодні Хасахія усвідомлює, що його колишні рішення призвели до таких наслідків. Він переконав своїх дружин використовувати контрацептиви, щоб зупинити подальше зростання сім'ї.

"Я засвоїв урок, і більше дітей не буде. Я просто не можу дозволити собі піклуватися про нових", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що розлучені батько і дочка познайомилися завдяки Facebook. Історія Тамуни Мусерідзе надихнула сотні сімей на пошуки своїх рідних. Жінка дізналася, що протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавалися, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.