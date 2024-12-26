Тяжело прокормить семью: у мужчины 12 жен, 102 ребенка и 578 внуков (фото)

Хотя семья Мусы Хасахии Касера поражает своими масштабами, его жизненные условия оставляют желать лучшего. Он обитает в ветхом доме, а его жены и дети размещаются в нескольких скромных глинобитных хижинах.

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70-летний житель деревни Мукиза (Уганда) Муса Хасахия Касера стал мировой сенсацией благодаря своей огромной семье. У мужчины 12 жен, 102 ребенка и 578 внуков, что сделало его историю не только темой для обсуждений, но и объектом восхищения и обеспокоенности. Об этом пишет Hindustan Times.

История Хасахии, прозванного "человеком, который произвел на свет больше всех детей в мире", стала вирусной в социальных сетях. Комментарии к его ситуации варьировались от юмористических до серьезных: кто-то предлагал назвать его семью отдельным районом, а кто-то говорил, что он живет полной жизнью. Однако сама жизнь мужчины полна вызовов.

Семейная история Хасахии началась в 1972 году, когда он, в возрасте 17 лет, женился впервые. Со временем статус успешного торговца скотом и мясника сделал его популярным среди местных жителей, которые предлагали своих дочерей в жены. Так его семья начала стремительно расти. Сегодня дети мужчины находятся в возрасте от 10 до 50 лет, а самому младшему ребенку всего 3 года.

Хасахия признается, что запомнить имена всех детей стало для него непростой задачей.

"Я помню только имя первого и последнего ребенка, остальные записаны в старых тетрадях", — рассказывает он.

Несмотря на внушительные размеры семьи, жизнь Хасахии далека от идеальной Фото: OdishaTV

Для поддержания порядка и разрешения конфликтов он организует ежемесячные собрания. Несмотря на внушительные размеры семьи, жизнь Хасахии далека от идеальной. Он живет в полуразрушенном доме, а несколько глинобитных хижин служат жилищем для его жен и детей. Два акра земли, которые когда-то кормили его семью, больше не могут обеспечить всех необходимым.

"Мы едва выживаем. Еды не хватает, иногда дети питаются один раз в день", — говорит третья жена Забина.

Старшие дети и внуки помогают добывать воду и дрова, а также выполняют работу по дому для соседей.

Для поддержания порядка и разрешения конфликтов он организует ежемесячные собрания Фото: OdishaTV

Семейные отношения в таком большом коллективе требуют особого внимания. Хасахии помогает его сын Шабан Магино, учитель начальной школы, который следит за тем, чтобы дети получали хотя бы базовое образование. Местные власти признают его заслуги в поддержании мира в семье, несмотря на сложные условия.

"Несмотря на трудности, он воспитывает своих детей достойно", — отмечает местный администратор.

Сегодня Хасахия осознает, что его прежние решения привели к таким последствиям. Он убедил своих жен использовать контрацептивы, чтобы остановить дальнейший рост семьи.

"Я усвоил урок, и больше детей не будет. Я просто не могу позволить себе заботиться о новых", — добавил он.

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