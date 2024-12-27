Рождественское чудо: мужчина нашел биологических братьев и сестру спустя 75 лет (видео)

Диксон Хэндшоу, проживший всю жизнь в уверенности, что он единственный ребенок, сделал невероятное открытие. Благодаря интернету мужчина узнал, что у него есть биологические братья и сестра.

Related video

75-летний Диксон Хэндшоу из Буффало, штат Нью-Йорк (США), всю жизнь считал себя единственным ребенком. Но этим летом его жизнь изменилась, ведь мужчина узнал, что у него есть сводная сестра и четыре сводных брата. Это открытие он называет настоящим рождественским чудом. Об этом пишет People.

Хэндшоу, который был усыновлен в младенчестве, получил свидетельство о предварительном усыновлении в августе. В документе впервые фигурировало имя его биологического отца, Роберта "Бада" Ромига. Желая узнать больше, Диксон воспользовался интернетом и нашел некролог отца. Именно там он обнаружил информацию о своей многочисленной новой семье и заметил поразительное внешнее сходство с ними.

"Я всегда мечтал о братьях и сестрах", — поделился Хэндшоу с местными СМИ.

Несмотря на долгие сомнения, Диксон решился связаться с одним из приемных сыновей своего биологического отца, Гэри Ромигом.

"Я выбрал его, потому что думал, что он, как и я, поймет, что значит быть приемным ребенком", — объяснил он.

Диксон Хэндшоу встречается со своей биологической сестрой Фото: ABC News

Гэри неожиданно ответил на звонок, хотя обычно избегает разговоров с незнакомыми номерами.

"Когда он сказал, что он мой брат, я не мог поверить", — рассказал Ромиг.

Позже он поделился фотографией Диксона с остальными братьями и сестрами, и все согласились, что сходство с их отцом поразительное.

Диксон решился связаться с одним из приемных сыновей своего биологического отца, Гэри Ромигом Фото: ABC News

Встреча с новой семьей состоялась 20 декабря, когда Хэндшоу прилетел в родной город биологический братьев и сестер. На следующий день он встретился с 55 членами своей новой большой семьи.

"Это невероятно, как тепло меня приняли", — рассказал он.

Несмотря на то, что Рождество Хэндшоу проведет отдельно от своих новых родственников, планы на будущее уже строятся. Семья собирается провести лето, а также регулярно общается в специально созданной текстовой группе.

"Я любил своих приемных родителей, они были замечательными, но я всегда мечтал о большой семье. И теперь у меня есть целых шесть братьев и сестер. Я не могу быть счастливее", — добавил американец.

Ранее Фокус сообщал, что разлученные отец и дочь познакомились благодаря Facebook. История Тамуны Мусеридзе вдохновила сотни семей на поиски своих родных. Женщина узнала, что в течение десятилетий в Грузии тысячи новорожденных детей продавались, а их родителям сообщали, что дети умерли.

Также стало известно, что мужчина живет с 12 женами и у него есть 102 ребенка и 578 внуков. Семья Мусы Хасахии Касера поражает своими масштабами, но его жизненные условия оставляют желать лучшего. Он обитает в ветхом доме, а его жены и дети размещаются в нескольких скромных глинобитных хижинах.