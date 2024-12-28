12 років пролежала в сараї: чоловік знайшов картину на смітнику та заробив на ній 1,4 млн грн

Картину віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили її автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, 500-річна гравюра.

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Британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Про це пише Metro.

Чоловік виявив витвір мистецтва ще 13 років тому на місцевому звалищі.

"Мені подобалася ідея бути людиною, яка рятує речі, і я навіть створив власну "антикварну крамницю" в сараї моєї тітки, щоб зберігати старі речі, які я знаходив. Коли мені було 11 років, я зробив своє найкраще відкриття на сьогодні. Я побачив це – велику картину, на якій був зображений закутий у броню лицар на коні з собакою, який їхав повз диявола і фігуру смерті. Я подумав, що це круто", — розповів Ворган.

Марк забрав картину, помістив її в рамку, і вона зайняла почесне місце серед його колекції. Тоді у хлопчика не було жодних планів щодо неї, він просто відчував, що в ній є щось особливе, і що він повинен зберегти її в безпеці.

Знайдена Марком Ворганом картина Фото: Відкриті джерела

Протягом 12 років картина залишалася в сараї абсолютно недоторканою. Час від часу Марк перевіряв її.

Близько 18 місяців тому, чоловік почав звільнятися від свого старого антикваріату. Він перемістив багато речей з сараю до закритого контейнера, але зберігання коштувало дорого. Він знав, що ця картина була особливою, тому вирішив оцінити її, оскільки "вона заслуговувала на те, щоб її оцінили і дали їй гарний дім".

"Я пішов до директора аукціону рідкісних книжок у Лічфілді Джима Спенсера, щоб дізнатися більше про мою картину і побачити, скільки вона може коштувати. Коли я показав йому картину, він був шокований, його аж трусило. Виявляється, це була оригінальна версія картини "Лицар, смерть і диявол", написана сучасником Рафаеля і Леонардо да Вінчі та одним з найбільш шанованих художників епохи Відродження Альбрехтом Дюрером", — сказав Ворган.

Картину віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили її автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, 500-річна гравюра.

У вересні 2024 року вона була виставлена на аукціон і, на здивування чоловіка, продана майже за 27 000 фунтів стерлінгів. За словами Джима, це одна з найважливіших гравюр, які він коли-небудь виставляв на продаж, і вона могла б продатися ще дорожче, якби не була попередньо змонтована 100 років тому.

Переможцем торгів став німецький колекціонер, який заплатить 33 390 фунтів стерлінгів із премією покупця. Гроші від продажу картини Марк планує витратити на нову машину.

"Хоча я вже не можу полювати на антикваріат так часто, як у дитинстві, я все ще завжди тримаю очі відкритими. Я не сподіваюся щоразу заробляти стільки грошей, але ніколи не знаєш, що можеш знайти. І, як кажуть, те, що для когось сміття, для когось може бути скарбом", — наголосив Ворган.

Нагадаємо, чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, але храм в Індії тепер його не віддає.

Фокус також писав про те, як чоловік знайшов біологічних братів і сестру через 75 років.