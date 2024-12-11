Женщина утолила жажду у ручья, а потом увидела, что прячется в воде (видео)

В комментариях к вирусному ролику пользователи сети начали делиться своими мыслями и реакцией на произошедшее.

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Путешественница Лейни из Детройта (США) вместе с напарником путешествовали по Исландии, когда решили напиться из пресноводного ручья, попавшегося им на пути. Утолив жажду, туристы неожиданно заметили череп животного, торчащий между камнями. Этот момент попал на видео, ставшее вирусным в социальных сетях.

"Было противно, но мы утешили себя, что пили воду, которая текла вниз по течению", — рассказала Лейни.

Женщина опубликовала видео в Instagram, где оно с момента публикации набрало 6,8 миллиона просмотров. "Пейте воду в Исландии, говорят они... Это самая чистая вода в мире! Никто же не знал, что в 10 футах лежит мертвая овца. Урок усвоен. Всегда смотрите вверх по течению", — отметила автор в описании.

К слову, Исландия расположена в северной части Атлантического океана. Эта отдаленная страна стала чрезвычайно популярным местом для туристов со всего мира, которые едут туда, чтобы увидеть активные вулканы и другие уникальные географические особенности. Как объясняют сотрудники организации Visit North Iceland, местная вода имеет низкое содержание химических веществ.

Череп овцы в ручье Фото: TikTok

В комментариях к вирусному видео Лейни пользователи сети начали делиться своими мыслями и реакцией на произошедшее.

"Пейте только с вершины горы";

"Никогда не пейте воду на высоте, где есть крупный рогатый скот или большие скопления диких животных";

"Знайте об этом на будущее";

"Я ходил в поход в Ирландии. Нашим гидом был старший парень. Он сказал то же самое: "Вы можете пить воду. Она очень свежая. Только не увлекайтесь, потому что там может быть мертвая овца".

Напомним, ранее Фокус писал о маме двоих детей Келли Грин из Великобритании, которая 13 лет назад переехала жить на Тристан-да-Кунья — самый отдаленный обитаемый остров в мире, расположенный в южной части Атлантического океана, примерно в 2,7 тыс. км от Кейптауна (Южно-Африканская республика).

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.