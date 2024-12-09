Мама переехала на самый отдаленный населенный остров в мире: как она там живет (фото)

Женщина поделилась в социальных сетях роликом, который вызвал большой резонанс. В кадре она показала, как грузовой корабль, разгрузив бытовые товары и сельскохозяйственных животных, покидает остров.

Related video

Мама двоих детей Келли Грин из Великобритании 13 лет назад переехала жить на Тристан-да-Кунья — самый отдаленный населенный остров в мире, расположенный в южной части Атлантического океана, примерно в 2,7 тыс. км от Кейптауна (Южно-Африканская республика). О своем опыте женщина рассказывает на странице в TikTok.

"Мы — фермерская и рыбацкая община. Проводим много времени на свежем воздухе. У каждого есть овцы, коровы, куры и утки. Почти все трудоустроены на государственной работе и знают друг друга. Несмотря на то, что людей здесь мало, но никто не бывает одиноким", — говорит Грин в интервью журналу Newsweek.

Женщина поделилась в TikTok роликом, который вызвал большой резонанс. В кадре она показала, как корабль, разгрузив бытовые товары и сельскохозяйственных животных, покидает остров.

Преимущества и вызовы

"Основные преимущества для меня — это тишина и спокойствие. Обожаю здешние пейзажи. К тому же мне нравится ухаживать за животными. Что касается вызовов, то они такие, как и следовало ожидать: остров расположен далеко от цивилизации, поэтому иногда бывает трудно попасть сюда и уехать отсюда. Например, у нас есть больница, где достаточно современной техники, но проблема в том, что врачи не могут проводить сложные операции. Также очень скучаю по еде на вынос. Мои кулинарные навыки значительно улучшились после переезда на остров — и это замечательно, но приходится все готовить с нуля", — делится своими впечатлениями Келли.

Корабль возле острова Фото: Tristandacunhakg | TikTok

Пользователи сети в комментариях к видео поделились своими соображениями. Не все отзывы были положительными.

"Я очень хочу узнать больше о жизни на этом отдаленном острове. Ничего не знала о нем, поэтому приходилось искать на Google Maps", — написала одна из участниц обсуждения;

Другой пользователь добавил: "Это абсолютно жалко. Не понимаю, почему кто-то хочет там жить";

"Это какой-то край света, ужасная погода, нет ресурсов, нет надлежащей инфраструктуры ... Просто грустно", — добавил следующий комментатор.

Кстати, согласно данным на официальном веб-сайте острова, там проживает 236 граждан Великобритании. Его в 1506 году открыл Тристан да Кунья. Соединенное Королевство аннексировало эту территорию в 1816 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на эко-курорте.