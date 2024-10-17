Женщина живет на острове в Тихом океане, где почти нет людей: как она там освоилась (фото)

Торика Кристиан говорит, что на острове почти нет недостатков, в частности там можно заниматься рыбалкой и дайвингом. Однако она предупреждает, что нужно быть готовым к изоляции.

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Торика Кристиан освоилась на острове Питкэрн посреди Тихого океана, где живет всего около 50 человек. Местные чиновники запустили проект, в рамках которого иностранцам предлагают там бесплатный земельный участок, однако есть важные нюансы, пишет издание LadBible.

Учитывая то, что на острове живет так мало людей, были попытки увеличить население. Например, все желающие могли подать миграционную заявку и получить бесплатный участок, на котором можно построить дом.

На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, но новым жителям острова все равно придется заплатить за обработку документов, при том, что это не гарантирует успех. Кроме того, придется выложить "кругленькую сумму" за возведение дома на территории, где нет необходимой инфраструктуры и квалифицированных рабочих.

Торика Кристиан убеждает, что на острове почти нет недостатков, в частности там можно заниматься рыбалкой и дайвингом. Однако она предупреждает, что нужно быть готовым к изоляции.

Остров Питкэрн Фото: TikTok | Torikaw

"Проведя детство здесь, на острове, я никогда не обращала внимания на изоляцию, пока не провела свои школьные годы в Новой Зеландии. За рубежом я поняла, что всегда есть выход, когда ты чего-то хочешь. Можно сесть на самолет в Австралию, Америку или куда угодно. Зато в Питкэрну еженедельно курсирует только одно судно снабжения под названием Silver Supporter — оно прибывает в четверг и отплывает в воскресенье, забирая туристов и местных жителей", — рассказывает женщина.

По ее словам, чтобы получить среднее образование, дети с острова переезжают в Новую Зеландию. К тому же там нет учреждений, где можно было бы лечить серьезные заболевания.

Кстати, в 2004 году на острове был скандал. 13 мужчин обвинили в сексуальном насилии над детьми и молодежью. Почти всех из них признали в той или иной степени виновными. Однако это не помешало одному из осужденных Шону Кристиану в период с 2014 по 2019 год избраться мэром.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове Тыква на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на эко-курорте.