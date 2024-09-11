Бросил все: мужчина после развода решил купить отдаленный тропический остров (фото)

Яну Ашеру удалось продать дом с тремя спальнями, автомобиль, мотоцикл и гидроцикл после тяжелого развода с женой. Вскоре мужчина, всегда любивший путешествия, решил переехать на собственный тропический остров.

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60-летний британец Ян Ашер решил бросить свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море. Об этой истории вспоминает LadBible.

Яну Ашеру удалось продать дом с тремя спальнями и все, что в нем находилось, машину, мотоцикл, гидроцикл, и все это в Перте, Австралия. Это произошло после болезненного развода, когда он понял, что ему надоела его работа и новая жизнь в другой стране. В итоге он принял предложение в размере 399 300 австралийских долларов, хотя он ожидал более высоких ставок.

Всего шесть лет спустя документалист Бен Фогл встретился с британцем после переезда на необитаемый остров в Карибском море, где Ашер рассказал, что доволен своей новой жизнью. Мужчина переехал на тропический остров Бокас-дель-Торо, расположенном недалеко от побережья Панамы, вместе с партнершей Ванессой.

"Я всегда был немного авантюристом и поэтому всегда проводил много времени, занимаясь активным отдыхом, таким как скалолазание, гребля на каноэ и дайвинг" — сказал Ян.

Ашер купил тропический остров в 2011 году за 27 500 долларов Фото: Chanel 5

Хотя у него не было водопровода или электричества, он мог заниматься всеми тремя видами активного отдыха на открытом воздухе.

Ашер купил тропический остров в 2011 году за 27 500 долларов, когда он был заросшим и запущенным, и потратил четыре года на его благоустройство. Британец также рассказал, что каждые 10 дней они ездят в город за едой и топливом, а его девушка Ванесса Андерсон, с которой он познакомился во время визита в Лондон, сильно изменила его жизнь, переехав жить к нему.

Говоря о том, чего ему не хватает дома, он сказал, что, помимо семьи, скучает по водным лыжам, лучшему WiFi и посиделкам с друзьями в английском пабе.

"Ванесса все еще скучает по лондонскому капучино, но я думаю, что скоро она с этим справится, Я бы ничего не стал менять — мне очень понравилось строить дом и жить на острове. Я всегда считал, что жизнь должна быть приключением", — говорил тогда мужчина.

Ванесса (в центре) и Иан (справа) путешествуют по миру с тех пор, как продали свой остров Фото: Chanel 5

В 2015 году Ашеру удалось продать обновленный остров. Он отметил, что его ничего не связывает с ним, так как после продажи он освободился от долгов и ищет новых приключений. Ян и Ванесса путешествовали по миру в течение семи лет, посетив такие страны, как Таиланд, Никарагуа и другие, и купили недвижимость в Бургундии, Франция.

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