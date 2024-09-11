Кинув усе: чоловік після розлучення вирішив купити віддалений тропічний острів (фото)

Яну Ашеру вдалося продати будинок із трьома спальнями, автомобіль, мотоцикл і гідроцикл після важкого розлучення з дружиною. Незабаром чоловік, який завжди любив подорожі, вирішив переїхати на власний тропічний острів.

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60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі. Про цю історію згадує LadBible.

Яну Ашеру вдалося продати будинок із трьома спальнями й все, що в ньому було, машину, мотоцикл, гідроцикл, і все це в Перті, Австралія. Це сталося після болісного розлучення, коли він зрозумів, що йому набридла його робота і нове життя в іншій країні. Зрештою він прийняв пропозицію в розмірі 399 300 австралійських доларів, хоча він очікував більш високих ставок.

Лише шість років потому документаліст Бен Фогл зустрівся з британцем після переїзду на безлюдний острів у Карибському морі, де Ашер розповів, що задоволений своїм новим життям. Чоловік переїхав на тропічний острів Бокас-дель-Торо, що розташований недалеко від узбережжя Панами, разом із партнеркою Ванессою.

"Я завжди був трохи авантюристом і тому завжди проводив багато часу, займаючись активним відпочинком, як-от скелелазіння, веслування на каное і дайвінг", — сказав Ян.

Ашер купив тропічний острів у 2011 році за 27 500 доларів Фото: Chanel 5

Хоча в нього не було водопроводу або електрики, він міг займатися всіма трьома видами активного відпочинку на відкритому повітрі.

Ашер купив тропічний острів у 2011 році за 27 500 доларів, коли він був зарослим і занедбаним, і витратив чотири роки на його благоустрій. Британець також розповів, що кожні 10 днів вони їздять у місто за їжею і паливом, а його дівчина Ванесса Андерсон, з якою він познайомився під час візиту до Лондона, сильно змінила його життя, переїхавши жити до нього.

Говорячи про те, чого йому не вистачає вдома, він сказав, що, крім сім'ї, сумує за водними лижами, найкращим WiFi та посиденьками з друзями в англійському пабі.

"Ванесса все ще сумує за лондонським капучино, але я думаю, що скоро вона з цим впорається, Я б нічого не став змінювати — мені дуже сподобалося будувати будинок і жити на острові. Я завжди вважав, що життя має бути пригодою", — говорив тоді чоловік.

Ванесса (у центрі) та Іан (праворуч) подорожують світом відтоді, як продали свій острів Фото: Chanel 5

У 2015 році Ашеру вдалося продати оновлений острів. Він зазначив, що його нічого не пов'язує з ним, оскільки після продажу він звільнився від боргів і шукає нових пригод. Ян і Ванесса подорожували світом протягом семи років, відвідавши такі країни, як Таїланд, Нікарагуа та інші, і купили нерухомість у Бургундії, Франція.

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