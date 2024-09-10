Мужчина вместо квартиры купил целый остров за $31 тысячу: как он там освоился (фото)

Оливер вырубил на острове несколько деревьев, чтобы освободить место для палатки, в которой планирует жить вместе со своей возлюбленной.

Related video

24-летний Оливер Рассел после переезда из Калифорнии (США) в Финляндию вместо собственного жилья приобрел целый остров, где живет вместе со своей 20-летней девушкой Хеленой Томашевской. Эта покупка в марте 2024 года обошлась паре в $31 тысяч, пишет издание New York Post.

Прежде всего влюбленные возвели небольшую палатку, чтобы было где ночевать, а также обустроили хозяйственное помещение. В будущем они мечтают построить летний домик с сауной, чтобы проводить там свои каникулы и отпуска.

Частный остров Фото: Oliver Russell

"Я загорелся идеей поехать в Финляндию и получить там диплом, потому что как гражданин этой страны имею право на бесплатное образование. У финнов жизнь на даче — это огромная часть культуры. Каждый раз, когда мы едем на остров, то чувствуем, что он принадлежит нам. Очень приятно находиться там — нет посторонних людей и шума", — рассказывает студент-международник Оливер.

Мужчина признается, что нашел объявление о продаже острова, который пустовал в течение 10 лет, на одном из специализированных сайтов. Начальная цена участка составляла $36 569.

"Я заинтересовался этим предложением больше ради развлечения, но остров оказался дешевле, чем жилье в городе, которое я мог себе позволить. Далее мы начали торговаться и сошлись на цене 31 тысяч долларов, — добавляет Рассел.

Оливер Рассел обустраивается на собственном острове Фото: Oliver Russell Оливер Рассел обустраивается на собственном острове Фото: Oliver Russell

Впервые пара посетила собственный остров в июне 2024 года: почти вся территория была покрыта сухими ветвями деревьев и мхом и в основном казалась непригодной для жизни.

Оливер начал с того, что вырубил несколько деревьев, чтобы освободить место для палатки, в которой планирует жить вместе со своей возлюбленной.

"Мы сделали из бревен каркас, накрыли его брезентом и приобрели настил в строительном магазине. Затем возвели хозяйственную постройку, и сейчас обустраиваем душевую кабину, чтобы иметь возможность помыться, пока мы на острове", — добавляет он.

Палатка на острове Фото: Oliver Russell

Сейчас Оливер и Хелена проводят большинство своих выходных, работая над реализацией своей мечты.

Напомним, ранее Фокус писал, что 50-летний дизайнер и художник Уэйн Доубер из города Крю (Чешир, Великобритания) построил художественный сарай и победил в номинации "Неожиданный/уникальный" ежегодного конкурса Shed of the Year ("Сарай года"). Лауреатов определяли путем открытого голосования, которое проводилось среди широкой общественности.

А вот супруги из Канады, 27-летний Руди Смит и его 28-летняя жена Лорен, решили проблему роста стоимости жизни, переехав в старый вагончик стоимостью 14 тысяч фунтов стерлингов (примерно 780 тыс. грн). Теперь пара, работающая полный рабочий день, экономит почти 90% дохода.