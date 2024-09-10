Чоловік замість квартири купив цілий острів за $31 тисячу: як він там освоївся (фото)

Олівер вирубав на острові кілька дерев, аби звільнити місце для намету, в якому планує жити разом зі своєю коханою.

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24-річний Олівер Рассел після переїзду з Каліфорнії (США) до Фінляндії замість власного житла придбав цілий острів, де живе разом зі своєю 20-річною дівчиною Хеленою Томашевською. Ця покупка у березні 2024 року обійшлась парі в $31 тисяч, пише видання New York Post.

Насамперед закохані звели невеличкий намет, аби мати де ночувати, а також облаштували господарське приміщення. У майбутньому вони мріють побудувати літню хатинку з сауною, щоб проводити там свої канікули та відпустки влітку.

Приватний острів Фото: Oliver Russell

"Я загорівся ідеєю поїхати до Фінляндії й отримати там диплом, бо як громадянин цієї країни маю право на безплатну освіту. У фінів життя на дачі — це величезна частина культури. Щоразу, коли ми їдемо на острів, то відчуваємо, що він належить нам. Дуже приємно знаходитись там — немає сторонніх людей та галасу", — розповідає студент-міжнародник Олівер.

Чоловік зізнається, що знайшов оголошення про продаж острова, який стояв пусткою протягом 10 років, на одному зі спеціалізованих сайтів. Початкова ціна ділянки становила $36 569.

"Я зацікавився цією пропозицією більше заради розваги, але острів виявився дешевшим, аніж житло у місті, яке я міг собі дозволити. Далі ми почали торгуватися й зійшлись на ціні 31 тисяч доларів, — додає Рассел.

Олівер Рассел облаштовується на власному острові Фото: Oliver Russell Олівер Рассел облаштовується на власному острові Фото: Oliver Russell

Вперше пара відвідала власний острів у червні 2024 року: майже вся територія була вкрита сухими гілками дерев та мохом й здебільшого здавалась непридатною для життя.

Олівер почав з того, що вирубав кілька дерев, аби звільнити місце для намету, в якому планує жити разом зі своєю коханою.

"Ми зробили з колод каркас, накрили його брезентом й придбали настил у будівельному магазині. Потім звели господарську будівлю, і зараз облаштовуємо душову кабіну, щоб мати можливість помитися, поки ми на острові", — додає він.

Намет на острові Фото: Oliver Russell

Зараз Олівер та Хелена проводять більшість своїх вихідних, працюючи над реалізацією своєї мрії.

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