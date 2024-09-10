Витвір мистецтва: чоловік побудував з брухту сарай, який визнали найкращим у світі (фото)

Будівля зведена з вторинних матеріалів, зокрема гофрованої сталі, й прикрашена раритетними вивісками та дизайнерськими фресками.

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50-річний дизайнер та художник Вейн Доубер з міста Крю (Чешир, Велика Британія) переміг у номінації "Несподіваний/унікальний" щорічного конкурсу Shed of the Year ("Сарай року"). Лауреатів визначали шляхом відкритого голосування, яке проводилося серед широкої громадськості. Про це пише видання Daily Record.

Свій мистецький сарай Доубер назвав "Зморшкуватим, іржавим та ретро". Конструкція зведена з вторинних матеріалів, зокрема гофрованої сталі, й прикрашена вінтажними вивісками та фресками. На будівництво пішло два тижні. Ще шість тижнів довелось витратити на створення розписів, які містер Вейн називає улюбленою частиною будівлі.

Свій мистецький сарай Доубер назвав "Зморшкуватим, іржавим та ретро" Фото: Wire

Після перемоги дизайнер подякував за підтримку своїм друзям та родині, "попри їхню упередженість", а також засновнику й головному судді конкурсу Ендрю Вілкоксу і креативному директору компанії Cuprinol Маріанні Шиллінгфорд.

"Це дуже важлива подія для нас. Наближається 20-та річниця конкурсу, і ми не без подиву спостерігаємо, яких неймовірних висот досягають наші учасники з року в рік. У розпал пандемії та одразу після неї почалось відродження сараїв. Усе це завдяки винахідливості людей, які облаштовують свої робочі простори на відкритому повітрі. Цьогоріч ми помітили велику кількість сміливих конструкцій, зведених за допомогою перероблення вторинної сировини", — зазначив Вілкокс, який керує конкурсом вже 18 років.

Вейн Доубер отримає 1000 фунтів стерлінгів (близько 54 тис. грн) готівкою, продукцію Cuprinol на суму 250 фунтів стерлінгів (13,4 тис. грн), а також ночівлю на природі як частину свого призу.

На будівництво сараю пішло два тижні Фото: Wire На будівництво сараю пішло два тижні Фото: Wire

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