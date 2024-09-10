Произведение искусства: мужчина построил из хлама сарай, который признали лучшим в мире (фото)

Здание возведено из вторичных материалов, в частности гофрированной стали, и украшено раритетными вывесками и дизайнерскими фресками.

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50-летний дизайнер и художник Уэйн Доубер из города Крю (Чешир, Великобритания) победил в номинации "Неожиданный/уникальный" ежегодного конкурса Shed of the Year ("Сарай года"). Лауреатов определяли путем открытого голосования, которое проводилось среди широкой общественности. Об этом пишет издание Daily Record.

Свой художественный сарай Доубер назвал "Морщинистым, ржавым и ретро". Конструкция возведена из вторичных материалов, в частности гофрированной стали, и украшена винтажными вывесками и фресками. На строительство ушло две недели. Еще шесть недель пришлось потратить на создание росписей, которые мистер Уэйн называет любимой частью здания.

Свой художественный сарай Доубер назвал "Морщинистым, ржавым и ретро" Фото: Wire

После победы дизайнер поблагодарил за поддержку своих друзей и семью, "несмотря на их предвзятость", а также основателя и главного судью конкурса Эндрю Уилкокса и креативного директора компании Cuprinol Марианну Шиллингфорд.

"Это очень важное событие для нас. Приближается 20-я годовщина конкурса, и мы не без удивления наблюдаем, каких невероятных высот достигают наши участники из года в год. В разгар пандемии и сразу после нее началось возрождение сараев. Все это благодаря изобретательности людей, которые обустраивают свои рабочие пространства на открытом воздухе. В этом году мы заметили большое количество смелых конструкций, возведенных с помощью переработки вторичного сырья", — отметил Уилкокс, который руководит конкурсом уже 18 лет.

Уэйн Доубер получит 1000 фунтов стерлингов (около 54 тыс. грн) наличными, продукцию Cuprinol на сумму 250 фунтов стерлингов (13,4 тыс. грн), а также ночевку на природе как часть своего приза.

На строительство сарая ушло две недели Фото: Wire На строительство сарая ушло две недели Фото: Wire

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