Семья обжилась в заброшенном банке: теперь это "идеальный" дом, о котором мечтают миллионы (фото)

В доме теперь располагается новый магазин, а также люксовая двухкомнатная квартира со всеми удобствами.

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Пара из Великобритании выкупила сельское отделение банка NatWest и превратила его в идеальное жилье, о котором мечтают буквально миллионы людей по всему миру. Об этом пишет издание Daily Star.

28-летний магнат Райан Грин и его 27-летняя жена и помощница Николь выкупили это помещение за 31 000 фунтов стерлингов (около 1,6 млн грн) еще в феврале 2022 года. Теперь, если посмотреть на фото до и после ремонта, сложно поверить, что это одна и та же недвижимость.

В помещении бывшего банка теперь располагается новый магазин, а также люксовая двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Реконструкция стоимостью 60 000 фунтов стерлингов (3,2 млн грн) длилась шесть месяцев и завершилась в октябре 2022 года.

Реконструкция длилась шесть месяцев Фото: SWNS

"Я вырос в этом селе и прекрасно знал, что там есть заброшенное помещение банка, которое в течение многих лет было закрыто. Это классное здание, и оно продавалось очень дешево. Аукцион прошел блестяще, поэтому уже через 30 дней мы получили ключи", — рассказывает Райан.

Новым хозяевам пришлось с "нуля" обустраивать ванную комнату и кухню, вставлять восемь стеклопакетов, снести 75% стен, перекрыть крышу, сделать новый потолок, провести отопление, заменить электропроводку и пожарную сигнализацию.

Банк стал идеальным домом Фото: SWNS

"У нас была масса проблем, но мы многому научились", — добавляет Грин.

Бывший банк сейчас оценивается в 250 тысяч фунтов стерлингов (13,5 млн грн), то есть его стоимость выросла почти на 220 000 фунтов стерлингов (11,9 млн грн). Хотя из этой суммы нужно вычесть деньги, потраченные на капитальный ремонт и новую мебель.

По словам супругов, люди в селе очень рады видеть, как здание получает еще один шанс на жизнь.

Бывший банк сейчас оценивается в 250 тысяч фунтов стерлингов (13,5 млн грн) Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал об Эше Мадзине из Лондона (Великобритания), который купил самый "уродливый" дом на улице и удивил жителей британской столицы тем, как ему удалось превратить старое помещение в райский семейный уголок со всеми удобствами.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (почти 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.