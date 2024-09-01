Мужчина купил самый "уродливый" дом на улице: теперь ему завидуют все соседи
Британец сделал капитальный ремонт, превратив заброшенное жилье в дом своей мечты со всеми удобствами.
Эш Мадзина из Лондона (Великобритания), который купил "самый уродливый" дом на улице, удивил жителей британской столицы тем, как ему удалось превратить старое помещение в райский семейный уголок со всеми удобствами. Об этапах трансформации мужчина рассказывает в TikTok.
Вместе со своим партнером Эш сделал капитальный ремонт, превратив заброшенное жилье в дом своей мечты на зависть всем соседям.
"Сначала он нам не понравился, но мы увидели в этом доме потенциал. Единственный совет, который я могу дать любому, кто проектирует свое жилье самостоятельно, — прислушивайтесь к своей интуиции. Мы переехали из новостройки, где уже привыкли к белым стенам и минималистичному дизайну, но я всегда хотел добавить в интерьере больше цвета и глубины. Когда наконец это сделал, то был очень доволен результатом", — рассказывает Мадзина.
По словам британца, ремонт обошелся не дешево, потому что только за восстановление внешней кирпичной кладки пришлось отдать 3 000 фунтов стерлингов (около 162 тыс. грн), но "оно того стоило".
"Прошло два года после ремонта нашего викторианского дома в Лондоне. Это уже не самый уродливый дом на улице, а самый прекрасный", — резюмирует новый владелец.
В комментариях пользователи сети похвалили мужчину за настойчивость, усилия и интересные дизайнерские решения.
- "Вот это дом с характером";
- "Мои глаза вышли из орбит, когда я увидел вашу кухню, ванную комнату и сад. Всегда думал, что их труднее всего правильно обустроить, а здесь все просто великолепно";
- "Когда думаю о том, как построить уютный дом, то представляю себе нечто подобное. Потрясающе";
- "Я так волновался, что из него сделают серую новостройку, но в конце концов он выглядит великолепно".
Напомним, ранее Фокус писал, что новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан.
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