Мужчина поссорился с соседями, покрасив свой дом в цвет фуксии (фото)

Джиллиан Грейвелл говорит, что исторический особняк стоимостью 450 000 фунтов стерлингов из-за своего необычного дизайна теперь "мозолит ей глаза".

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Новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан, пишет издание The Sun.

Звезда сериала "Вверх Помпеи", где звучит крылатая фраза "Нет, нет и трижды нет!", перед смертью в 1992 году покрасил фасады в бледно-розовый цвет. Поэтому горожане за это время привыкла видеть этот особняк именно таким.

Соседка Джиллиан Грейвелл говорит, что дом стоимостью 450 000 фунтов стерлингов (около 24,5 млн грн) в городе Кросс, что в английском графстве Сомерсет, из-за своего необычного дизайна теперь мозолит ей глаза.

"Даже не могу представить, что заставило его покрасить дом в такой цвет. Я единственная, кто видит это каждый день, и мне совсем не нравится", — признается женщина.

Дейв Хипкинс перекрасил фасады в цвет фуксии Фото: Peter Dyke

Новый владелец Дэйв Гипкинс уже отреагировал на обвинения. По его словам, Фрэнки нравился розовый цвет, поэтому в ходе косметического ремонта он стремился сохранить прежнюю атмосферу.

"Знаю, что сейчас он достаточно яркий, но розовый цвет, который был раньше... Понимаете, когда на него падало солнце, то он казался совершенно белым. Я пытаюсь сохранить помещение таким, каким оно было, когда там жил Фрэнки, но подправил цвета. Да, сейчас он немного выделяется, но через пару лет потускнеет. Кстати, кроме негатива, я получил и несколько хороших комментариев", — добавляет мистер Гипкинс.

Дэйв говорит, что дом через пару лет потускнеет Фото: Peter Dyke

Напомним, ранее Фокус писал, что 75-летний пенсионер Питер Дик, который на протяжении 14 лет противостоит приказу о сносе незаконно возведенного дома стоимостью 500 тыс. фунтов стерлингов (около 27 млн грн), заявил, что готов снова встретиться с представителями городского совета в суде.

Кроме того, маленькая квартира известной блогерши Натальи Веги за 530 долларов в месяц удивила зрителей. Студентка факультета коммуникаций из Перу показала свое жилье в 7-м округе Парижа (Франция) площадью всего 9 квадратных метров в видео в Instagram, которое стало вирусным.