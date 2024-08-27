Поставил забор с колючей проволокой: мужчина 14 лет скрывается в "доме под снос"

Питер Дик категорически отвергает все обвинения, ссылаясь на Европейскую конвенцию по правам человека, где закрепляется право каждого на жилье.

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75-летний пенсионер Питер Дик, который на протяжении 14 лет противостоит приказу о сносе незаконно возведенного дома стоимостью 500 тыс. фунтов стерлингов (около 27 млн грн), заявил, что готов снова встретиться с представителями городского совета в суде. Об этом пишет издание The Sun.

Британец построил бунгало-шале из красного кирпича на своем земельном участке еще в 2010 году, но перед тем не получил официального разрешения. Он подавал запрос, но ответ с отказом, зарегистрированный задним числом, поступил только через два года.

75-летний пенсионер Питер Дик Фото: BNPS

Позже Питеру вручили первое судебное предписание о необходимости сноса сооружения в Вест-Парле (графство Дорсет, Великобритания). Когда этого так и не случилось, в 2019 году мужчине вручили уже второе предписание, которое тот снова проигнорировал.

Чтобы привлечь пенсионера к ответственности, местный совет подал иск в суд за невыполнение предыдущих решений в соответствии с законом о городском и сельском планировании от 1990 года. Ответчика признали виновным и выписали штраф в размере 7 500 фунтов стерлингов (около 410 тыс. грн), а также обязали уплатить 3 269 фунтов стерлингов (179 тыс. грн) судебных расходов.

Неизвестно, заплатил ли британец эту сумму, но с тех пор прошло уже три года, а дом до сих пор стоит. Питер и его жена продолжают жить в бунгало, укрепив его высоким забором с воротами, закрывающимися на замок, и колючей проволокой.

Дом Питера Дика хотят снести Фото: BNPS Дом Питера Дика хотят снести Фото: BNPS

Сообщается, что объект недвижимости находится в 400 метрах от специальной природоохранной зоны, имеющей особое научное значение.

Пенсионер категорически отвергает все обвинения, ссылаясь на Европейскую конвенцию по правам человека, где закрепляется право каждого на жилье. Следующее заседание суда по этому делу запланировано на ноябрь этого года.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, которого попросили не сносить дом посреди магистрали. Кен Уайлд и его жена Бет, которые переехали в Stott Hall еще в 1934 году, рассказывали, что автострада им не мешает.

А вот 35-летняя Эмбер Смит живет со своими двумя маленькими детьми (10 и 12 лет) в крошечном домике с жестяной крышей, собственноручно выращивая пищу, чтобы сэкономить деньги. Женщина также начала собственный бизнес: производит многоразовые гигиенические полотенца на швейной машине, работающей на солнечных батареях.