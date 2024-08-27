Поставив паркан з колючим дротом: чоловік 14 років переховується у "будинку під знесення"

Пітер Дік категорично відкидає всі звинувачення, посилаючись на Європейську конвенцію з прав людини, де закріплюється право кожного на житло.

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75-річний пенсіонер Пітер Дік, який упродовж 14 років протистоїть наказу про знесення незаконно зведеного будинку вартістю 500 тис. фунтів стерлінгів (близько 27 млн грн), заявив, що готовий знову зустрітися з представниками міської ради в суді. Про це пише видання The Sun.

Британець побудував бунгало-шале з червоної цегли на своїй земельній ділянці ще у 2010 році, але перед тим не отримав офіційного дозволу. Він подавав запит, але відповідь з відмовою, зареєстрована заднім числом, надійшла аж через два роки.

75-річний пенсіонер Пітер Дік Фото: BNPS

Згодом Пітеру вручили перший судовий припис про необхідність знесення споруди у Вест-Парлі (графство Дорсет, Велика Британія). Коли цього так і не трапилося, у 2019 році чоловікові вручили вже другий припис, який той знову проігнорував.

Аби притягнути пенсіонера до відповідальності, місцева рада подала позов до суду за невиконання попередніх рішень відповідно до закону про міське і селищне планування від 1990 року. Відповідача визнали винним й виписали штраф у розмірі 7 500 фунтів стерлінгів (близько 410 тис. грн), а також зобов'язали сплатити 3 269 фунтів стерлінгів (179 тис. грн) судових витрат.

Невідомо, чи сплатив британець цю суму, але відтоді минуло вже три роки, а будинок досі стоїть. Пітер і його дружина й надалі живуть у бунгало, укріпивши його високим парканом з воротами, що закриваються на замок, і колючим дротом.

Будинок Пітера Діка хочуть знести Фото: BNPS Будинок Пітера Діка хочуть знести Фото: BNPS

Повідомляється, що об’єкт нерухомості знаходиться за 400 метрів від спеціальної природоохоронної зони, що має особливе наукове значення.

Пенсіонер категорично відкидає всі звинувачення, посилаючись на Європейську конвенцію з прав людини, де закріплюється право кожного на житло. Наступне засідання суду по цій справі заплановано на листопад цього року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, якого попросили не зносити будинок посеред магістралі. Кен Вайлд та його дружина Бет, які переїхали у Stott Hall ще в 1934 році, розповідали, що автострада їм не заважає.

А от 35-річна Ембер Сміт живе зі своїми двома маленькими дітьми (10 та 12 років) у крихітному будиночку з бляшаним дахом, власноруч вирощуючи їжу, щоб заощадити гроші. Жінка також започаткувала власний бізнес: виготовляє багаторазові гігієнічні рушники на швейній машині, що працює на сонячних батареях.