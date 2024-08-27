Чоловік посварився з сусідами, пофарбувавши свій будинок у колір фуксії (фото)

Сусідка Джилліан Грейвелл каже, що історичний особняк вартістю 450 000 фунтів стерлінгів через свій незвичний дизайн тепер муляє їй перед очима.

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Новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян, пише видання The Sun.

Зірка серіалу "Вгору Помпеї", де звучить крилата фраза "Ні, ні й тричі ні!", перед смертю в 1992 році пофарбував фасади в блідо-рожевий колір. Тож громада за цей час звикла бачити цей особняк саме таким.

Сусідка Джилліан Грейвелл каже, що будинок вартістю 450 000 фунтів стерлінгів (близько 24,5 млн грн) у місті Кросс, що в англійському графстві Сомерсет, через свій незвичний дизайн тепер муляє їй перед очима.

"Навіть не можу уявити, що змусило його пофарбувати дім у такий колір. Я єдина, хто бачить це щодня, і мені зовсім не подобається", — зізнається жінка.

Дейв Гіпкінс перефарбував фасади у колір фуксії Фото: Peter Dyke

Новий власник Дейв Гіпкінс вже відреагував на звинувачення. За його словами, Френкі подобався рожевий колір, тож в ході косметичного ремонту він прагнув зберегти колишню атмосферу.

"Знаю, що зараз він досить яскравий, але рожевий колір, що був раніше… Розумієте, коли на нього падало сонце, то він здавався геть білим. Я намагаюся зберегти помешкання таким, яким воно було, коли там жив Френкі, але підправив кольори. Так, зараз він трохи виділяється, але через пару років потьмяніє. До речі, окрім негативу, я отримав й кілька хороших коментарів", — додає містер Гіпкінс.

Дейв каже, що будинок через пару років потьмяніє Фото: Peter Dyke

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 75-річний пенсіонер Пітер Дік, який упродовж 14 років протистоїть наказу про знесення незаконно зведеного будинку вартістю 500 тис. фунтів стерлінгів (близько 27 млн грн), заявив, що готовий знову зустрітися з представниками міської ради в суді.

Крім того, маленька квартира відомої блогерки Наталії Веги за 530 доларів в місяць здивувала глядачів. Студентка факультету комунікацій з Перу показала своє житло у 7-му окрузі Парижа (Франція) площею всього 9 квадратних метрів у відео в Instagram, що стало вірусним.