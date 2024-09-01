Чоловік купив "найпотворніший" будинок на вулиці: тепер йому заздрять всі сусіди

Британець зробив капітальний ремонт, перетворивши занедбане житло на будинок своєї мрії з усіма вигодами.

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Еш Мадзіна з Лондона (Велика Британія), який купив "найпотворніший" будинок на вулиці, здивував мешканців британської столиці тим, як йому вдалося перетворити старе помешкання на райський сімейний куточок з усіма вигодами. Про етапи трансформації чоловік розповідає у TikTok.

Разом зі своїм партнером Еш зробив капітальний ремонт, перетворивши занедбане житло на будинок своєї мрії на заздрість всім сусідам.

"Спочатку він нам не сподобався, але ми побачили в цьому будинку потенціал. Єдина порада, яку я можу дати будь-кому, хто проєктує своє житло власноруч, — прислухайтеся до своєї інтуїції. Ми переїхали з новобудови, де вже звикли до білих стін та мінімалістичного дизайну, але я завжди хотів додати в інтер’єрі більше кольору та глибини. Коли нарешті це зробив, то був дуже задоволений результатом", — розповідає Мадзіна.

Фасад будинку до та після ремонту Фото: Ash Mazzina

За словами британця, ремонт обійшовся не дешево, бо тільки за відновлення зовнішньої цегляної кладки довелось віддати 3 000 фунтів стерлінгів (близько 162 тис. грн), але "воно було того варте".

"Минуло два роки після ремонту нашого вікторіанського будинку в Лондоні. Це вже не найпотворніший будинок на вулиці, а прекрасний", — резюмує новий власник.

У коментарях користувачі мережі похвалили чоловіка за наполегливість, зусилля та цікаві дизайнерські рішення.

"Ось це будинок з характером";

"Мої очі вийшли з орбіт, коли я побачив вашу кухню, ванну кімнату і сад. Завжди думав, що їх найважче правильно облаштувати, а тут все просто чудово";

"Коли думаю про те, як збудувати затишний дім, то уявляю собі щось подібне. Приголомшливо";

"Я так хвилювався, що з нього зроблять сіру новобудову, але врешті-решт він має чудовий вигляд".

Новий власник показав своє житло після ремонту Фото: Ash Mazzina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.

Крім того, маленька квартира відомої блогерки Наталії Веги за 530 доларів в місяць здивувала глядачів. Студентка факультету комунікацій з Перу показала своє житло у 7-му окрузі Парижа (Франція) площею всього 9 квадратних метрів у відео в Instagram, що стало вірусним.