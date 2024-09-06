Родина обжилась у занедбаному банку: тепер це "ідеальний" дім, про який мріють мільйони (фото)

У будинку тепер розташовується новий магазин, а також люксова двокімнатна квартира з усіма вигодами.

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Пара з Великої Британії викупила сільське відділення банку NatWest й перетворила його на ідеальне житло, про яке мріють буквально мільйони людей по всьому світу. Про це пише видання Daily Star.

28-річний магнат Раян Грін та його 27-річна дружина та помічниця Ніколь викупили це приміщення за 31 000 фунтів стерлінгів (близько 1,6 млн грн) ще в лютому 2022 року. Тепер, дивлячись на фото до та після ремонту, складно повірити, що це одна й та ж нерухомість.

У приміщенні колишнього банку тепер розташовується новий магазин, а також люксова двокімнатна квартира з усіма вигодами. Реконструкція вартістю 60 000 фунтів стерлінгів (3,2 млн грн) тривала шість місяців й завершилась у жовтні 2022 року.

Реконструкція тривала шість місяців Фото: SWNS

"Я виріс у цьому селі й чудово знав, що там є покинуте приміщення банку, яке протягом багатьох років було зачиненим. Це класна будівля, і вона продавалась дуже дешево. Аукціон пройшов блискуче, тож вже за 30 днів ми отримали ключі", — розповідає Раян.

Новим господарям довелось з "нуля" облаштовувати ванну кімнату і кухню, вставляти вісім склопакетів, знести 75% стін, перекрити дах, зробити нову стелю, провести опалення, замінити електропроводку та пожежну сигналізацію.

Банк став ідеальним домом Фото: SWNS

"У нас була маса проблем, але ми багато чому навчилися", — додає Грін.

Колишній банк зараз оцінюється у 250 тисяч фунтів стерлінгів (13,5 млн грн), тобто його вартість зросла майже на 220 000 фунтів стерлінгів (11,9 млн грн). Хоча з цієї суми потрібно відрахувати гроші, витрачені на капітальний ремонт та нові меблі.

За словами подружжя, люди в селі дуже раді бачити, як будівля отримує ще один шанс на життя.

Колишній банк зараз оцінюється у 250 тисяч фунтів стерлінгів (13,5 млн грн) Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Еша Мадзіна з Лондона (Велика Британія), який купив "найпотворніший" будинок на вулиці й здивував мешканців британської столиці тим, як йому вдалося перетворити старе помешкання на райський сімейний куточок з усіма вигодами.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.