"Заощаджуємо 90% зарплати": родина живе у старому вагоні, щоб не платити за оренду (фото)

Руді Сміт та Лорен встановили сонячні панелі, щоб мати повністю автономну електроенергію, й тепер діляться своїм досвідом.

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Подружжя з Канади, 27-річний Руді Сміт та його 28-річна дружина Лорен, розв'язало проблему зростання вартості життя, переїхавши у старий вагончик вартістю 14 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 780 тис. грн). Тепер пара, що працює повний робочий день, заощаджує майже 90% доходу. Своїм досвідом вони поділились з журналістами видання The Sun.

Втомившись платити 750 фунтів стерлінгів (40 тис. грн) на місяць за оренду будинку в Лідсі (Велика Британія), Лорен та Руді перебрались у старий вагончик, що стоїть на земельній ділянці розміром 25 на 100 метрів.

Всередині вагончика Фото: SWNS

Попри те, що караван був "трохи пошарпаний", кмітливим британцям вдалося відремонтувати його за 2 000 фунтів стерлінгів (108 тис. грн) й навіть облаштувати всередині додаткове офісне приміщення.

Комунальні платежі подружжя становлять трохи менш як 100 фунтів стерлінгів (5,4 тис. грн) на місяць, зокрема вони встановили сонячні панелі, щоб мати повністю автономну електроенергію. Ще 30 фунтів стерлінгів (1,6 тис. грн) доводиться віддавати за Wi-Fi.

Британці відремонтували помешкання Фото: SWNS Британці відремонтували помешкання Фото: SWNS

Руді зізнається, що зимовими вечорами буває нелегко зігріти приміщення, але вони звикли витрачати на газ не більше 48 фунтів стерлінгів (2,6 тис. грн) — цього вистачає десь на 4 місяці.

За даними Управління британської статистики, щомісячна орендна плата в Лідсі в середньому становить 1 107 фунтів стерлінгів (майже 60 тис. грн). Сімейство Смітів витрачає на тисячу менше.

"Ми хочемо зробити так, щоб не було необхідності працювати на інших людей", — пояснює свою позицію родина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річна Емма Траскотт з Великої Британії вже більш як два роки подорожує світом й жодної копійки не платить за оренду житла. Жінка пильнує за чужими будинками, поки їхні власники у відпустці чи відрядженні, поливаючи рослини, виносячи сміття та турбуючись за домашніми тваринами.

А от Еш Мадзіна з Лондона (Велика Британія), який купив "найпотворніший" будинок на вулиці, здивував мешканців британської столиці тим, як йому вдалося перетворити старе помешкання на райський сімейний куточок з усіма вигодами.