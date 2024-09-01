Жінка з Британії два роки переїжджає з одного будинку в інший, щоб не платити за оренду

Вперше 37-річна Емма Траскотт з Корнуолла спробувала так пожити в липні 2022 року під час візиту до Лондона.

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37-річна Емма Траскотт з Великої Британії вже більш як два роки подорожує світом й жодної копійки не платить за оренду житла. Жінка пильнує за чужими будинками, поки їхні власники у відпустці чи відрядженні, поливаючи рослини, виносячи сміття та турбуючись за домашніми тваринами. Про це пише видання The Sun.

Вперше Емма з Корнуолла спробувала так пожити в липні 2022 року під час візиту до Лондона. Станом на сьогодні вона побувала у 29 різних будинках й заощадила приблизно 12 000 фунтів стерлінгів (близько 649 тис. грн).

Наразі Емма, яка віддалено підпрацьовує асистентом та копірайтером, відвідала Лондон, Брайтон, Бристоль, Манчестер, Единбург, Кардіфф, Дублін, Белфаст, Відень, Берлін, а зараз перебуває в Парижі (Франція). Ідея постійно подорожувати з'явилася у неї після досвіду роботи на яхтах.

Вперше Емма спробувала так пожити в липні 2022 року під час візиту до Лондона Фото: Emma Truscott

"Я не любила свою роботу й не хотіла туди повертатися, але мені подобався спосіб життя — подорожі, безплатне житло та їжа, відсутність рахунків. Усі гроші, які заробляла, були моїми власними. Витрачала їх на все, що заманеться", — розповідає британка.

До того ж такий спосіб життя має низку переваг.

"По-перше, це можливість жити як місцева в різних куточках світу, бачити місця, про існування яких раніше навіть не підозрювала, й при цьому нічого не платити за житло. По-друге, я дуже люблю проводити час в компанії домашніх тварин. Поки що я отримала тільки позитивний досвід, тож мінусів не бачу. Так, це робота не для всіх, але мені подобається", — каже вона.

Емма Траскотт не платить за оренду вже 2 роки Фото: Emma Truscott

За словами Траскотт, тільки зараз вона відчула себе "по-справжньому живою" — помічає речі, на які не звертала уваги раніше, зустрічає людей і отримує неймовірні враження.

"Можливо, мені пощастить дожити до 70 років і все ще піклуватися про чужі будинки. Це саме те життя, яке б я хотіла прожила!" — підсумувала Емма, яка наступного тижня переселяється в Гент (Бельгія).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. Її бюджет складався лише з проживання та перельоту, при чому дорога туди й назад, за словами жінки, обійшлася всього в 44 євро.

Крім того, туристка назвала найдешевшу країну для відпочинку за кордоном. Їй вдалося знайти дешеві авіаквитки на інший континент за ціною, меншою аніж вартість тижневого проїзного на лондонський метрополітен (близько 2 тис. грн).