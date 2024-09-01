Женщина из Британии два года переезжает из одного дома в другой, чтобы не платить за аренду

Впервые 37-летняя Эмма Траскотт из Корнуолла попробовала так пожить в июле 2022 года во время визита в Лондон.

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37-летняя Эмма Траскотт из Великобритании уже более двух лет путешествует по миру и ни копейки не платит за аренду жилья. Женщина следит за чужими домами, пока их владельцы в отпуске или командировке, поливая растения, вынося мусор и заботясь о домашних животных. Об этом пишет издание The Sun.

Впервые Эмма из Корнуолла попробовала так пожить в июле 2022 года во время визита в Лондон. По состоянию на сегодня она побывала в 29 разных домах и сэкономила примерно 12 000 фунтов стерлингов (около 649 тыс. грн).

Сейчас Эмма, которая удаленно подрабатывает ассистентом и копирайтером, посетила Лондон, Брайтон, Бристоль, Манчестер, Эдинбург, Кардифф, Дублин, Белфаст, Вену, Берлин, а сейчас находится в Париже (Франция). Идея постоянно путешествовать появилась у нее после опыта работы на яхтах.

Впервые Эмма попробовала так пожить в июле 2022 года во время визита в Лондон Фото: Emma Truscott

"Я не любила свою работу и не хотела туда возвращаться, но мне нравился образ жизни — путешествия, бесплатное жилье и еда, отсутствие счетов. Все деньги, которые зарабатывала, были моими собственными. Тратила их на все, что захочется", — рассказывает британка.

К тому же такой образ жизни имеет ряд преимуществ.

"Во-первых, это возможность жить как местная в разных уголках мира, видеть места, о существовании которых раньше даже не подозревала, и при этом ничего не платить за жилье. Во-вторых, я очень люблю проводить время в компании домашних животных. Пока что я получила только положительный опыт, так что минусов не вижу. Да, это работа не для всех, но мне нравится", — говорит она.

Эмма Траскотт не платит за аренду уже 2 года Фото: Emma Truscott

По словам Траскотт, только сейчас она почувствовала себя "по-настоящему живой" — замечает вещи, на которые не обращала внимания раньше, встречает людей и получает невероятные впечатления.

"Возможно, мне повезет дожить до 70 лет и все еще заботиться о чужих домах. Это именно та жизнь, которую я бы хотела прожила!" — подытожила Эмма, которая на следующей неделе переселяется в Гент (Бельгия).

Напомним, ранее Фокус писал, что опытная путешественница и блогерша из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. Ее бюджет состоял только из проживания и перелета, причем дорога туда и обратно, по словам женщины, обошлась всего в 44 евро.

Кроме того, туристка назвала самую дешевую страну для отдыха за рубежом. Ей удалось найти дешевые авиабилеты на другой континент по цене, меньшей чем стоимость недельного проездного на лондонский метрополитен (около 2 тыс. грн).