"Экономим 90% зарплаты": семья живет в старом вагоне, чтобы не платить за аренду (фото)

Руди Смит и Лорен установили солнечные панели, чтобы иметь полностью автономную электроэнергию, и теперь делятся своим опытом.

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Супруги из Канады, 27-летний Руди Смит и его 28-летняя жена Лорен, решили проблему роста стоимости жизни, переехав в старый вагончик стоимостью 14 тысяч фунтов стерлингов (около 780 тыс. грн). Теперь пара, работающая полный рабочий день, экономит около 90% дохода. Своим опытом они поделились с журналистами издания The Sun.

Устав платить 750 фунтов стерлингов (40 тыс. грн) в месяц за аренду дома в Лидсе (Великобритания), Лорен и Руди перебрались в старый вагончик, расположенный на земельном участке размером 25 на 100 метров.

Внутри вагончика Фото: SWNS

Несмотря на то, что караван был "немного потрепан", сообразительным британцам удалось отремонтировать его за 2 000 фунтов стерлингов (108 тыс. грн) и даже обустроить внутри дополнительное офисное помещение.

Коммунальные платежи супругов составляют чуть менее 100 фунтов стерлингов (5,4 тыс. грн) в месяц, в частности они установили солнечные панели, чтобы иметь полностью автономную электроэнергию. Еще 30 фунтов стерлингов (1,6 тыс. грн) приходится отдавать за Wi-Fi.

Британцы отремонтировали помещение Фото: SWNS Британцы отремонтировали помещение Фото: SWNS

Руди признается, что зимой по вечерам бывает нелегко согреть помещение, но они привыкли тратить на газ не более 48 фунтов стерлингов (2,6 тыс. грн) — этого хватает где-то на 4 месяца.

По данным Управления британской статистики, ежемесячная арендная плата в Лидсе в среднем составляет 1 107 фунтов стерлингов (около 60 тыс. грн). Семейство Смитов тратит на тысячу меньше.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было необходимости работать на других людей", — объясняет свою позицию семья.

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Эмма Траскотт из Великобритании уже более двух лет путешествует по миру и ни копейки не платит за аренду жилья. Женщина присматривает за чужими домами, пока их владельцы в отпуске или командировке, поливая растения, вынося мусор и заботясь о домашних животных.

А вот Эш Мадзина из Лондона (Великобритания), который купил "самый уродливый" дом на улице, удивил жителей британской столицы тем, как ему удалось превратить старое помещение в райский семейный уголок со всеми удобствами.