Покупала только продукты: туристка бесплатно жила 2 месяца на райском острове (фото)

Сирират Ненсевич поделилась опытом своего необычного путешествия. Девушка нашла не сложную работу, которая предоставляла ей бесплатное жилье на острове. Большую часть времени она лежала на гамаке и гуляла по пляжу.

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27 летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на 18-акровом острове Тыквы на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на эко-курорте. Об этом пишет Daily Star.

Путешественница проводила время лежа в гамаке и гуляя по нетронутым пляжам. Девушке удавалось тратить всего 400 австралийских доллара (11 тысяч гривен) в месяц, оплачивая только продукты и телефонный счет.

"Я накопил достаточно денег только на билет на самолет в Австралию. И мне удалось жить на прекрасном острове, работая всего 24 часа в неделю за жилье и дополнительную плату в размере более 800 долларов (22 тысячи гривен) раз в две недели. Люди были настолько открытыми, и у них был прекрасный баланс между работой и личной жизнью", — рассказала Сирират.

Девушка тратила деньги только на еду и оплату телефонного счета Фото: SWNS

В феврале, после окончания обучения в колледже моды The Hochschule Mittweida, девушка покинула Германию и полетела в Брисбен, Австралия. Она путешествовала по рабочей визе для отдыхающих, действующей до 12 месяцев, и пыталась продлить ее. Во время поиска работы Сирират часто исследовала небольшие острова у южного побережья. Именно во время одной из таких поездок она наткнулась на Pumpkin Island на "Google Maps".

"Я все еще искала работу для продления визы, поэтому, когда я нашла Island, я поискала информацию в Интернете и обнаружила, что у них есть официальная страница для подачи заявлений на работу. Я сразу же подала заявку онлайн, отправив свое резюме и контактную форму, и через два дня узнала, что меня взяли", — вспоминает туристка.

Туристка проводила время лежа в гамаке и гуляя по нетронутым пляжам Фото: SWNS

В мае Сирират переехала на экокурорт и приступила к своей новой работе.

"Я помню, как приехала на маленькой лодке вместе с людьми, посещавшими остров в первый день, и мне пришлось выгружать их багаж. Он был очень маленьким, на нем постоянно жили только менеджеры и двое бывших рабочих. Остальные люди были просто гостями, которые прибывали на лодке раз в неделю", — отметила девушка.

Большую часть времени на острове девушка просто отдыхала Фото: SWNS

В обмен на 24 часа работы в течение пяти дней Сирират получила бесплатное жилье на острове. Оно представляло собой небольшую комнату с двуспальной кроватью и ванной.

"Иногда мы работали по 10 часов в смену, иногда — всего по четыре. Большую часть времени на острове я просто отдыхала, лежала в гамаке, плавала и каталась на байдарке. Мне привозили продукты на лодке раз в неделю — той же лодке, которая возила гостей на остров. Остальные деньги я откладывала или тратила на вещи, которые мне нравились", — добавила она.

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