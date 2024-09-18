Купувала тільки продукти: туристка безкоштовно жила 2 місяці на райському острові (фото)

Сірірат Ненсевич поділилася досвідом своєї незвичайної подорожі. Дівчина знайшла нескладну роботу, яка надавала їй безкоштовне житло на острові. Більшу частину часу вона лежала на гамаку і гуляла пляжем.

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27 річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на 18-акровому острові Гарбуза на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленда (Австралія). В обмін на безкоштовне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на еко-курорті. Про це пише Daily Star.

Мандрівниця проводила час лежачи в гамаку і гуляючи незайманими пляжами. Дівчині вдавалося витрачати всього 400 австралійських долара (11 тисяч гривень) на місяць, оплачуючи тільки продукти і телефонний рахунок.

"Я накопичив достатньо грошей тільки на квиток на літак до Австралії. І мені вдалося жити на прекрасному острові, працюючи всього 24 години на тиждень за житло і додаткову плату в розмірі понад 800 доларів (22 тисячі гривень) раз на два тижні. Люди були настільки відкритими, і в них був чудовий баланс між роботою та особистим життям", — розповіла Сірірат.

Дівчина витрачала гроші тільки на їжу та оплату телефонного рахунку Фото: SWNS

У лютому, після закінчення навчання в коледжі моди The Hochschule Mittweida, дівчина залишила Німеччину і полетіла в Брисбен, Австралія. Вона подорожувала за робочою візою для відпочивальників, що діє до 12 місяців, і намагалася продовжити її. Під час пошуку роботи Сірірат часто досліджувала невеликі острови біля південного узбережжя. Саме під час однієї з таких поїздок вона натрапила на Pumpkin Island на "Google Maps".

"Я все ще шукала роботу для продовження візи, тож, коли я знайшла Island, я пошукала інформацію в Інтернеті та виявила, що в них є офіційна сторінка для подачі заяв на роботу. Я одразу ж подала заявку онлайн, надіславши своє резюме та контактну форму, і за два дні дізналася, що мене взяли", — згадує туристка.

Туристка проводила час лежачи в гамаку і гуляючи незайманими пляжами Фото: SWNS

У травні Сірірат переїхала на екокурорт і приступила до своєї нової роботи.

"Я пам'ятаю, як приїхала маленьким човном разом із людьми, які відвідували острів у перший день, і мені довелося вивантажувати їхній багаж. Він був дуже маленьким, на ньому постійно мешкали тільки менеджери і двоє колишніх робітників. Решта людей були просто гостями, які прибували на човні раз на тиждень", — зазначила дівчина.

Більшу частину часу на острові дівчина просто відпочивала Фото: SWNS

В обмін на 24 години роботи протягом п'яти днів Сірірат отримала безкоштовне житло на острові. Воно являло собою невелику кімнату з двоспальним ліжком і ванною.

"Іноді ми працювали по 10 годин на зміну, іноді — лише по чотири. Більшу частину часу на острові я просто відпочивала, лежала в гамаку, плавала і каталася на байдарці. Мені привозили продукти на човні раз на тиждень — на тому ж човні, який возив гостей на острів. Решту грошей я відкладала або витрачала на речі, які мені подобалися", — додала вона.

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