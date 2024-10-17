Жінка живе на острові у Тихому океані, де майже немає людей: як вона там освоїлась (фото)

Торіка Крістіан переконує, що на острові майже немає недоліків, зокрема там можна займатися риболовлею та дайвінгом. Однак вона попереджає, що варто бути готовому до ізоляції.

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Торіка Крістіан освоїлась на острові Піткерн посеред Тихого океану, де живе лише близько 50 осіб. Місцеві чиновники запустили проєкт, в рамках якого іноземцям пропонують там безплатну земельну ділянку, однак є важливі нюанси, пише видання LadBible.

Зважаючи на те, що на острові живе так мало людей, були спроби збільшити населення. Наприклад, усі охочі могли подати міграційну заявку й отримати безплатну ділянку, на якій можна побудувати будинок.

На перший погляд, пропозиція здається заманливою, але новим жителям острова все одно доведеться заплатити за обробку документів, при тому, що це не гарантує успіх. Крім того, доведеться викласти "кругленьку суму" за зведення будинку на території, де немає необхідної інфраструктури та кваліфікованих робітників.

Торіка Крістіан переконує, що на острові майже немає недоліків, зокрема там можна займатися риболовлею та дайвінгом. Однак вона попереджає, що варто бути готовому до ізоляції.

Острів Піткерн Фото: TikTok | Torikaw

"Зростаючи тут, на острові, я ніколи не звертала уваги на ізоляцію, аж поки не провела свої шкільні роки у Новій Зеландії. За кордоном я зрозуміла, що завжди є вихід, коли ти чогось хочеш. Можна сісти на літак до Австралії, Америки чи куди завгодно. Натомість у Піткерну щотижня курсує лише одне судно постачання під назвою Silver Supporter — воно прибуває в четвер і відпливає в неділю, забираючи туристів та місцевих жителів", — розповідає жінка.

За її словами, щоб здобути середню освіту, діти з острова переїжджають до Нової Зеландії. До того ж там немає закладів, де можна було б лікувати серйозні захворювання.

До речі, у 2004 році на острові був скандал. 13 чоловіків звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми та молоддю. Майже всіх з них визнали тою чи іншою мірою винними. Однак це не завадило одному із засуджених Шону Крістіану в період з 2014 по 2019 рік обратися мером.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові Гарбуза на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на еко-курорті.