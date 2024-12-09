Мама переїхала на найвіддаленіший населений острів у світі: як вона там живе (фото)
Жінка поділилася в соціальних мережах роликом, який викликав неабиякий резонанс. У кадрі вона показала, як вантажний корабель, розвантаживши побутові товари та сільськогосподарських тварин, залишає острів.
Мама двох дітей Келлі Грін із Великої Британії 13 років тому переїхала жити на Трістан-да-Кунья — найвіддаленіший населений острів у світі, що розташований у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 2,7 тис. км від Кейптауна (Південно-Африканська республіка). Про свій досвід жінка розповідає на сторінці у TikTok.
"Ми — фермерська та рибальська громада. Проводимо багато часу на свіжому повітрі. У кожного є вівці, корови, кури та качки. Майже всі працевлаштовані на державній роботі й знають одне одного. Попри те, що людей тут мало, але ніхто не буває самотнім", — каже Грін в інтерв’ю журналу Newsweek.
Жінка поділилася в TikTok роликом, який викликав неабиякий резонанс. У кадрі вона показала, як вантажний корабель, розвантаживши побутові товари та сільськогосподарських тварин, залишає острів.
Переваги та виклики
"Основні переваги для мене — це тиша і спокій. Обожнюю тутешні пейзажі. До того ж мені подобається доглядати за тваринами. Що стосується викликів, то вони такі, як і слід було очікувати: острів далеко від цивілізації, тому іноді буває важко потрапити сюди й виїхати звідси. Наприклад, у нас є лікарня, де достатньо сучасної техніки, але проблема в тому, що лікарі не можуть проводити складніші операції. Також дуже сумую за їжею на винос. Мої кулінарні навички значно покращилися після переїзду на острів — і це чудово, але доводиться все готувати з нуля", — ділиться своїми враженнями Келлі.
Користувачі мережі в коментарях до відео поділилися своїми міркуваннями. Не всі відгуки були позитивними.
- "Я дуже хочу дізнатися більше про життя на цьому віддаленому острові. Нічого не знала про нього, тож доводилось шукати на Google Maps", — написала одна з учасниць обговорення;
- Інший юзер додав: "Це абсолютно жалюгідно. Не розумію, чому хтось хоче там жити";
- "Це якийсь край світу, жахлива погода, немає ресурсів, немає належної інфраструктури…Просто сумно", — додав наступний коментатор.
До речі, згідно з даними на офіційному вебсайті острова, там проживає 236 громадян Великої Британії. Його в 1506 році відкрив Трістан да Кунья. Сполучене Королівство анексувало цю територію у 1816 році.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.
А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.