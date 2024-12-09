Мама переїхала на найвіддаленіший населений острів у світі: як вона там живе (фото)

Жінка поділилася в соціальних мережах роликом, який викликав неабиякий резонанс. У кадрі вона показала, як вантажний корабель, розвантаживши побутові товари та сільськогосподарських тварин, залишає острів.

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Мама двох дітей Келлі Грін із Великої Британії 13 років тому переїхала жити на Трістан-да-Кунья — найвіддаленіший населений острів у світі, що розташований у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 2,7 тис. км від Кейптауна (Південно-Африканська республіка). Про свій досвід жінка розповідає на сторінці у TikTok.

"Ми — фермерська та рибальська громада. Проводимо багато часу на свіжому повітрі. У кожного є вівці, корови, кури та качки. Майже всі працевлаштовані на державній роботі й знають одне одного. Попри те, що людей тут мало, але ніхто не буває самотнім", — каже Грін в інтерв’ю журналу Newsweek.

Жінка поділилася в TikTok роликом, який викликав неабиякий резонанс. У кадрі вона показала, як вантажний корабель, розвантаживши побутові товари та сільськогосподарських тварин, залишає острів.

Переваги та виклики

"Основні переваги для мене — це тиша і спокій. Обожнюю тутешні пейзажі. До того ж мені подобається доглядати за тваринами. Що стосується викликів, то вони такі, як і слід було очікувати: острів далеко від цивілізації, тому іноді буває важко потрапити сюди й виїхати звідси. Наприклад, у нас є лікарня, де достатньо сучасної техніки, але проблема в тому, що лікарі не можуть проводити складніші операції. Також дуже сумую за їжею на винос. Мої кулінарні навички значно покращилися після переїзду на острів — і це чудово, але доводиться все готувати з нуля", — ділиться своїми враженнями Келлі.

Корабель біля острова Фото: Tristandacunhakg | TikTok

Користувачі мережі в коментарях до відео поділилися своїми міркуваннями. Не всі відгуки були позитивними.

"Я дуже хочу дізнатися більше про життя на цьому віддаленому острові. Нічого не знала про нього, тож доводилось шукати на Google Maps", — написала одна з учасниць обговорення;

Інший юзер додав: "Це абсолютно жалюгідно. Не розумію, чому хтось хоче там жити";

"Це якийсь край світу, жахлива погода, немає ресурсів, немає належної інфраструктури…Просто сумно", — додав наступний коментатор.

До речі, згідно з даними на офіційному вебсайті острова, там проживає 236 громадян Великої Британії. Його в 1506 році відкрив Трістан да Кунья. Сполучене Королівство анексувало цю територію у 1816 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.