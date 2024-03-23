Туристы заметили медведей, которые плавали по озеру на катамаране в форме лебедя (фото)

Некоторые пользователи сети в шутку сравнили увиденное с сюжетом известной детской книги "Мы идем на охоту за медведем".

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Сотрудники сафари-парка Воберн в Бедфордшире (Великобритания) организовали необычное развлечение для черных медведей, которые там живут. Сильные дожди в последние дни привели к образованию небольшого озера на территории заповедника, поэтому смотрители решили этим воспользоваться, пишет издание The Telegraph.

На искусственный водоем спустили старенький четырехместный катамаран в форме лебедя. Это сразу же привлекло внимание косолапых, один из которых первым залез на транспортное средство, пока все места не были заняты другими желающими прокатиться.

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Заместитель руководителя парка Томми Бабингтон объяснил, что такое развлечение для черных медведей организовали специально, поскольку эти животные нуждаются в постоянной активности и играх, особенно летом, когда они наиболее подвижны.

"В этом году было так много дождей, что в сафари-парке Воберн образовалось новое мини-озеро. Позже у нас возникла идея обустроить интересное развлечение для медведей", — сказал он.

Туристы и посетители сафари-парка в тот день с восторгом наблюдали за необычной картиной: медведями, плывущими под дождем на сказочном катамаране. Соответствующие кадры быстро стали популярными в социальных сетях, собрав десятки тысяч лайков, комментариев и репостов.

Некоторые пользователи в шутку сравнили увиденное с сюжетом известной детской книги "Мы идем на охоту за медведем" (1989) Майкла Розена, а другие просто наслаждались милым зрелищем.

Медведи плавают по озеру на катамаране в форме лебедя Фото: Woburn Safari Park Медведи плавают по озеру на катамаране в форме лебедя Фото: Woburn Safari Park

Между прочим, в Воберне живут взрослый самец Чак и младший Кода, а также самки Индиана, Феникс, Дикси, Джорджия и Денвер.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что американка Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в ее дом через дверцу для собак. Женщина заметила зверя на своем заднем крыльце благодаря камере видеонаблюдения.

Кроме того, сотрудники службы охраны дикой природы в Северной Каролине (США) попросили местных жителей быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из вентиляционного отверстия.