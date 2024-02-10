"Проснулась с медведем": зверь пробрался в дом женщины через отверстие для собак (видео)

Хозяйка считает, что причиной визита незваного гостя стала кормушка для птиц, оставленная на улице.

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Американка Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в ее дом через дверцу для собак. Инцидент произошел в среду, 7 февраля, около 22:00. Женщина заметила зверя на своем заднем крыльце благодаря камере видеонаблюдения. Об этом пишет издание New York Post.

"Видео очень интересное, но в то же время заставляет меня немного волноваться из-за того, что я просыпаюсь в постели с медведем рядом", — рассказала Холт в интервью местному телеканалу.

На опубликованной записи можно увидеть, как медведь залазит на забор, обнюхивает все вокруг, а затем спускается на крыльцо. Зверь внимательно смотрит в окно, подходит к задней двери и несколько раз просовывает морду и лапы сквозь дверцу для собак, пытаясь ее открыть.

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По словам госпожи Холт, ее два больших пса никак не отреагировали, хотя незваный гость наделал немало шума.

"Мы продолжали кричать на него и шуметь, но, кажется, это его не очень смущало", — сказала женщина, отметив, что после нескольких попыток проникнуть внутрь зверь таки ушел в темноту.

Хозяйка считает, что причиной его визита стала кормушка для птиц, оставленная на улице. Она призвала соседей убирать еду и мусор, чтобы больше не привлекать диких зверей.

"В прошлом медведи попадали в объективы наших камер наблюдения, но никогда не доставляли нам хлопот. Обычно заносим кормушки на ночь, чтобы не соблазнять их, а мусор храним в гараже под замком. Если медведям нечего будет есть, они уйдут прочь. Мы не хотим, чтобы их приходилось отстреливать", — подчеркнула американка.

Напомним, ранее Фокус писал о лыжнике Тао Фэнге, который спускался с одной из трасс на горнолыжном курорте Хэвенли вблизи озера Тахо, что в американской Калифорнии, и чуть не врезался в черного медведя.

Кроме того, мы рассказывали, что в Амурской области РФ бродят полусонные медведи, которые готовы уже впасть в спячку, но аномально высокие температуры не дают им возможности этого сделать. Российских ученые не могли понять, что с ними происходит.