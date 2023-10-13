Проголодался: медведь зашел в магазин и украл пакет с жевательными мишками (видео)

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как огромное животное случайно забрело в магазин, прошло мимо стеллажей с шоколадными батончиками, затем схватило в пасть упаковку жевательных мишек и убежало.

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Джей и Карен деГоэсбрианд обслуживают самых разных покупателей в своем крошечном магазинчике Tipton Gas Bar на озере Ковичан в Ванкувере (Канада), но они никак не ожидали, что в число их клиентов попадет черный медведь. Об этом пишет CBC News.

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Инцидент на заправке на острове Ванкувер стал лишь одним из участившихся случаев столкновения с медведями в Британской Колумбии (Канада). На записи с камеры видеонаблюдения видно, как огромное животное случайно забрело в магазин около 06:30 утра, прошло мимо стеллажей с шоколадными батончиками, затем схватило в пасть упаковку жевательных мишек за 70 центов и убежало, не заплатив.

"Мистер Медведь потом вышел на парковку и съел все", — сказал Джей, который в момент ограбления пил кофе за прилавком.

По словам супругов, медведь не проявлял никакой агрессии, но дерзкая кража, совершенная мохнатым воришкой, несомненно, произвела на них впечатление.

"Я подумала, что это так здорово. Очевидно, что медведь очень любит сладкое", — сказала Карен.

Медведь выбежал на парковку и все съел Фото: Tipton Gas Bar

Инцидент на озере Ковихан — лишь один из участившихся случаев столкновения с медведями по всей Британской Колумбии. По данным Службы охраны природы Британской Колумбии (COS), в этом году отмечается большое количество жалоб на этих опасных животных.

Только в августе в службу поступило 5 963 обращения по поводу черных медведей, что почти в два раза превышает предыдущий максимум 2011 года — 2 366 обращений.

Лен Батлер, заместитель начальника управления по работе с провинциями, сообщил о нескольких причинах такого роста.

"Я думаю, что во многих районах засуха повлияла на урожай ягод и естественные источники пищи, так что куда деваться медведям? К сожалению, они приходят в городские районы, где всегда много неестественных аттрактантов", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что владельцы кошек предпочитают общество животного, чем своего партнера. Благотворительная организация по защите животных провела исследование, которое показало, что многие люди ищут в домашнем животном те же черты, что и в любимом человеке.

Также стало известно, что собаку бросили на улице с сумкой игрушек и письмом от хозяйки. Животное по кличке Малышка (Baby Girl) была привязана к пожарному гидранту, после чего ее спасло Гуманное общество. Развязывая грустную и растерянную собаку, спасатели обнаружили среди вещей животного душераздирающее письмо от ее хозяина.