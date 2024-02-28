Была в спячке: медведица неожиданно вылезла из отверстия для вентиляции (видео)

Комиссия по охране дикой природы рекомендовала местным жителям в случае обнаружения диких зверей сохранять спокойствие и быстро покинуть опасную территорию.

Related video

Сотрудники службы охраны дикой природы в Северной Каролине (США) попросили местных жителей быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из маленького вентиляционного отверстия. Об этом сообщает издание UPI.

Комиссия по охране дикой природы Северной Каролины опубликовала в Facebook видеозапись, на которой показано, как зверь выбирается из решетки, где, очевидно, обустроил себе убежище на зиму.

Пока что не сообщается, где именно был снят ролик.

"То, что сначала может показаться просто кучей кустов, норой или дуплом дерева, на самом деле может быть домом медведя на зиму. Если животное побеспокоит человек, то оно может выбежать из логова, особенно если внутри есть медвежата", — говорится в посте.

Комиссия рекомендовала жителям в случае обнаружения медведей сохранять спокойствие, быстро покинуть опасную территорию и не беспокоить их до конца зимнего сезона.

Пользователи сети развили целую дискуссию в комментариях.

"Пакуй чемоданы, Карен! Мы переезжаем к твоей маме, пока медведи не покинут свои пещеры"

"Я постоянно слышу скрежет на чердаке. Думала, что это белка. Может, это тоже медведь?"

"У нас одного нашли, он воровал корзины для пикников"

"Что делать, если вы обнаружили логово потрясающе милых енотов, построивших свое гнездо на крыльце?"

"Просто нужно смириться с этим"

Напомним, ранее Фокус писал об американке Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США), которая стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в ее дом через дверцу для собак. Инцидент произошел в среду, 7 февраля, около 22:00. Женщина заметила зверя на своем крыльце благодаря камере видеонаблюдения. Хозяйка считает, что причиной визита незваного гостя стала кормушка для птиц, оставленная на улице.

Кроме того, лыжник Тао Фенг, который спускался с одной из трасс на горнолыжном курорте Хэвенли вблизи озера Тахо, что в американской Калифорнии, чуть не врезался в черного медведя. Эксперты говорят, что животные из-за избытка пищи, оставленной туристами, перестали впадать в спячку. Поэтому в течение всего года они "активны днем и ночью".