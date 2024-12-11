Жінка втамувала спрагу біля струмка, а потім побачила, що ховається у воді (відео)

У коментарях до вірусного ролика користувачі мережі почали ділитися своїми думками та реакцією на те, що сталося.

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Мандрівниця Лейні з Детройта (США) разом з напарником подорожували Ісландією, коли вирішили напитися з прісноводного струмка, що трапився їм на шляху. Втамувавши спрагу, туристи несподівано помітили череп тварини, що стирчав між каміннями. Цей момент потрапив на відео, що стало вірусним у соціальних мережах.

"Було гидко, але ми втішили себе думкою, що пили воду, яка текла вниз за течією", — розповіла Лейні.

Жінка опублікувала відео в Instagram, де воно з моменту публікації набрало 6,8 мільйона переглядів. "Пийте воду в Ісландії, кажуть вони… Це найчистіша вода у світі! Ніхто ж не знав, що в 10 футах лежить мертва вівця. Урок засвоєний. Завжди дивіться вгору за течією", — зазначила авторка в описі.

До слова, Ісландія розташована у північній частині Атлантичного океану. Ця віддалена країна стала надзвичайно популярним місцем для туристів з усього світу, які їдуть туди, щоб побачити активні вулкани та інші унікальні географічні особливості. Як пояснюють співробітники організації Visit North Iceland, місцева вода має низький вміст хімічних речовин.

Череп вівці у струмку Фото: TikTok

У коментарях до вірусного відео Лейні користувачі мережі почали ділитися своїми думками та реакцією на те, що сталося.

"Пийте тільки з вершини гори";

"Ніколи не пийте воду на висоті, де є велика рогата худоба або великі скупчення диких тварин";

"Знайте про це на майбутнє";

"Я ходив у похід в Ірландії. Нашим гідом був старший хлопець. Він сказав те ж саме: "Ви можете пити воду. Вона дуже свіжа. Тільки не захоплюйтесь, бо там може бути мертва вівця".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про маму двох дітей Келлі Грін із Великої Британії, яка 13 років тому переїхала жити на Трістан-да-Кунья — найвіддаленіший населений острів у світі, що розташований у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 2,7 тис. км від Кейптауна (Південно-Африканська республіка).

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.