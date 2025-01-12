Жінка в аеропорту відкрила чужу валізу: це одне з найкращих рішень у її житті (фото)

Беккі придбали втрачену валізу, щоб випробувати свою удачу. Всі етапи розпакування вона продемонструвала у своїх соціальних мережах.

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Мандрівниця, яку звуть Беккі, витратила 129,99 фунта стерлінгів (близько 6,8 тис. грн) на придбання загубленої валізи в британському аеропорту Хітроу. Жінка звикла знаходити вигідні покупки, чи то в благодійному магазині, чи то на розпродажах, тож вирішила випробувати свою удачу ще й у такий спосіб. Про результати вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Жінка задокументувала процес відкриття валізи на відео. Все почалося з того, що вона знайшла взуття, яке виглядало абсолютно новим. Якби це не підробка, то роздрібна ціна такого бренду становить близько 170 фунтів стерлінгів (8,9 тис. грн).

Потім "мисливиця за знижками" натрапила на повзунки від Juicy Couture, які коштують близько 25 фунтів стерлінгів (1,3 тис. грн), а також коробку з картами покемонів.

"Не маю жодного уявлення, навіщо брати їх у відпустку, але ось, будь ласка", — зазначила Беккі, демонструючи колекцію, яка продається приблизно за 37 фунтів стерлінгів (майже 2 тис. грн).

Беккі знайшла багато цікавих речей Фото: TikTok

Окрім того, авторка ролика знайшла дві пари випрямлячів для волосся та оригінальний iPad.

"Я увімкнула пристрій в розетку, і на екрані з'явився символ зарядки та вітальна заставка. Поняття не маю, працює він чи ні, але маю надію", — посміхнулася вона.

Далі мандрівниця показала глядачам дві подушки для шиї, фітнес-трекери, пару дитячих кросівок з етикетками, іграшковий трактор, дві пари окулярів, косметичку, дві книги, ремінь та багато іншого одягу, зокрема яскраве пальто зі штучного хутра з леопардовим принтом.

Загалом вміст валізи оцінюється приблизно в 990 фунтів стерлінгів (51,5 тис. грн).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Запис зібрав понад три мільйони переглядів у TikTok. В описі зазначалося, що чоловіки сміялися, коли робили те саме з двома інвалідними візками.

Крім того, працівника аеропорту звільнили після того, як один із пасажирів помітив непристойне послання, яке той залишив на його валізі.