Женщина в аэропорту открыла чужой чемодан: это одно из лучших решений в ее жизни (фото)

Бекки приобрела потерянный чемодан, чтобы испытать свою удачу. Все этапы распаковки она продемонстрировала в своих социальных сетях.

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Путешественница, которую зовут Бекки, потратила 129,99 фунта стерлингов (около 6,8 тыс. грн) на приобретение потерянного чемодана в британском аэропорту Хитроу. Женщина привыкла находить выгодные покупки, то ли в благотворительном магазине, то ли на распродажах, поэтому решила испытать свою удачу еще и таким образом. О результатах она рассказала на своей странице в TikTok.

Женщина задокументировала процесс открытия чемодана на видео. Все началось с того, что она нашла обувь, которая выглядела абсолютно новой. Если бы это не подделка, то розничная цена такого бренда составляет около 170 фунтов стерлингов (8,9 тыс. грн).

Затем "охотница за скидками" наткнулась на ползунки от Juicy Couture, которые стоят около 25 фунтов стерлингов (1,3 тыс. грн), а также коробку с картами покемонов.

"Не знаю, зачем брать их в отпуск, но вот, пожалуйста", — отметила Бекки, демонстрируя коллекцию, которая продается примерно за 37 фунтов стерлингов (почти 2 тыс. грн).

Бекки нашла много интересных вещей Фото: TikTok

Кроме того, автор ролика нашла две пары выпрямителей для волос и оригинальный iPad.

"Я включила устройство в розетку, и на экране появился символ зарядки и приветственная заставка. Понятия не имею, работает он или нет, но надеюсь", — улыбнулась она.

Далее путешественница показала зрителям две подушки для шеи, фитнес-трекеры, пару детских кроссовок с этикетками, игрушечный трактор, две пары очков, косметичку, две книги, ремень и много другой одежды, в частности яркое пальто из искусственного меха с леопардовым принтом.

В целом содержимое чемодана оценивается примерно в 990 фунтов стерлингов (51,5 тыс. грн).

Напомним, ранее Фокус писал, что одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Запись собрала более трех миллионов просмотров в TikTok. В описании отмечалось, что мужчины смеялись, когда делали то же самое с двумя инвалидными колясками.

Кроме того, работника аэропорта уволили после того, как один из пассажиров заметил непристойное послание, которое тот оставил на его чемодане.