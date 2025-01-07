Жінка купила свічник за $4, а потім дізналась його справжню вартість (фото)

43-річна жителька Західного Массачусетсу, коли побачила назву бренду, що була надрукована на нижній стороні свічника, то не повірила власним очам.

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Жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.

Простий дизайн свічника має оригінальну текстуру з маленькими круглими вентиляційними отворами, які створюють тепле сяйво, коли в ньому запалюють свічку.

Не повірила очам

Повернувшись додому, 43-річна американка із Західного Массачусетсу (США) подивилася назву бренду, що була надрукована на нижній стороні свічника. Виробником виявилась німецька компанія Korallen-Windlicht, яка продає порцелянові вироби. Аналогічний екземпляр на сайті перепродажу коштує $1903.

"Коли прийшла додому, то скористалася Google-об'єктивом, щоб знайти його в інтернеті. Ні, я не шукала, за скільки продавався такий новий свічник, просто хотіла отримати повну інформацію. Була шокована, коли побачила ціну", — розповідає авторка історії в інтерв’ю виданню Newsweek.

Жінка знайшла дорогий свічник Фото: Reddit

Зробивши це відкриття, вона поділилася фотографією на Reddit разом зі скриншотом оголошення на сайті. Пост став вірусним, і всього за кілька днів зібрав понад 15 тисяч вподобайок і 280 коментарів. Багато користувачів соціальних мереж закликали жінку продати свій "скарб" і отримати прибуток. Однак вона не планує цього робити.

Знайшла скарб

"Я не збираю речі для перепродажу, просто подобається знаходити цікаві речі. Коли знайшла цей свічник, то дно і верх були склеєні скотчем, а всередині стояла маленька свічка, яка туди абсолютно не підходила", — додала американка.

Інші юзери підтримали рішення жінки.

"Чудовий результат! Це дуже гарно";

"Дійсно круто!";

"Я не міг собі уявити, що витрачу майже 2 тисячі доларів на свічник".

Нагадаємо, раніше батько двох дітей з Нью-Йорка (США) був приголомшений, отримавши записку від сусіда, з яким вони ніколи раніше не спілкувалися. Коли чоловік підійшов до дверей, то побачив дещо несподіване: конверт з написом "Щасливого Різдва" на зовнішній стороні й 200 доларами всередині.

А от Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця.