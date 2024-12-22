"Геть нема розуму": дівчина здивувала списком подарунків для коханого (фото)

Користувачі мережі були приголомшені тим, як багато презентів купила Кайлі Зелінські. Вони почали ділитися своїми думками в коментарях.

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Кайлі Зелінські зі США приголомшила користувачів мережі, показавши гігантську купу подарунків для свого хлопця. Дівчина похизувалась своїми покупками на своїй сторінці у TikTok.

Американка почала з демонстрації взуття, яке купила своєму партнеру на Різдво, зокрема дві пари Nike New Balances вартістю 5,8 тис. грн кожна, черевики Ugg за 7 тис. грн, а також два спортивних светри від Skims (4 тис. грн). Далі були штани від LuluLemon, шість футболок і куртка шерпа від Old Navy за 2,6 тис. грн.

Як не дивно, це ще не все: Кайлі додала до списку пару штанів від спортивного костюма, книгу про його улюблену спортивну команду, гаманець FC Goods, зроблений з перероблених бейсбольних рукавичок, а також кубок Стенлі за 2,3 тис. грн.

"Мені здається, що я найкращий дарувальник. Хоча мій хлопець каже: "Ні, мені нічого не потрібно". Лише твоя любов", — розповідає Кайлі й додає, що це ще не всі подарунки для коханого.

Кайлі вирішила оновити своєму коханому весь гардероб Фото: Kylie Jane

Її відео миттєво стало вірусним у TikTok, зібравши понад 14 мільйонів переглядів і 1,3 мільйона вподобайок. Користувачі мережі почали ділитися думками, приголомшені тим, як багато подарунків купила дівчина.

"Тож… скільки це все коштувало?";

"Напевно, у нього проблеми зі смаком, якщо вона вдягає його з ніг до голови";

"У когось багато зайвих грошей";

"Геть немає розуму";

"Я просто плачу".

Нагадаємо, раніше 56-річна Лора Прілл з Огайо (США) замовила дизайнерський букет, щоб підбадьорити свою 60-річну сестру Лізу Галлі, яка лежала у лікарні. Жінка впала в істерику, побачивши привезену кур’єром квіткову композицію.

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